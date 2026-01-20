قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

بسمة وهبة: تسويق الذهب والفضة عبر الإنترنت يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد المنزلي

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمود محسن

شددت الإعلامية بسمة وهبة، على أن البلوجرز الذين يقدمون نصائح استثمارية في الذهب والفضة لا يملكون الخبرة، ويستغلون مشاعر المواطنين لتحقيق مشاهدات وأرباح مالية.

وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات صادمة بهدف جذب الانتباه، مما يدفع الناس للقيام بعمليات شراء غير مدروسة وتكبد خسائر مالية.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ هذه الممارسات تتجاوز مجرد المعلومات الخاطئة، إذ أن البلوجرز يعملون وفق مصالح تجارية محددة، ويعملون مع شركات معينة للترويج لمنتجاتها على حساب الشركات المنافسة، دون أي وعي بمصلحة المستهلك. وأوضحت أن هذا النوع من التسويق المتنكر في شكل نصائح استثمارية يمثل استغلالًا مباشرًا لثقة المواطنين.

وأضافت وهبة أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على الذهب فقط، بل تشمل الفضة أيضًا، حيث تتعامل بعض البلوجرز مع شركات فضة لرفع الأسعار وخلق نقص مصطنع في السوق، مستغِلّين حاجة المواطنين للشراء والادخار.

وأكدت أن ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب الصناعي والمبالغة في التسعير دون أي مبرر منطقي، ما يضر بالاقتصاد المنزلي للمواطنين.

وحذرت وهبة المواطنين من الانجراف وراء هذه النصائح، داعية الجميع إلى التحقق من مصادر المعلومات واستشارة خبراء متخصصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

ودعت الحكومة والمجتمع المدني إلى مراقبة هذه الظاهرة لحماية الاقتصاد الوطني وحياة الأسر من الخسائر المالية غير المبررة.

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
فقر الدم
عزاء شقيق شيرين
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
