بسمة وهبة: تسويق الذهب والفضة عبر الإنترنت يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد المنزلي

شددت الإعلامية بسمة وهبة، على أن البلوجرز الذين يقدمون نصائح استثمارية في الذهب والفضة لا يملكون الخبرة، ويستغلون مشاعر المواطنين لتحقيق مشاهدات وأرباح مالية.

وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات صادمة بهدف جذب الانتباه، مما يدفع الناس للقيام بعمليات شراء غير مدروسة وتكبد خسائر مالية.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ هذه الممارسات تتجاوز مجرد المعلومات الخاطئة، إذ أن البلوجرز يعملون وفق مصالح تجارية محددة، ويعملون مع شركات معينة للترويج لمنتجاتها على حساب الشركات المنافسة، دون أي وعي بمصلحة المستهلك. وأوضحت أن هذا النوع من التسويق المتنكر في شكل نصائح استثمارية يمثل استغلالًا مباشرًا لثقة المواطنين.

وأضافت وهبة أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على الذهب فقط، بل تشمل الفضة أيضًا، حيث تتعامل بعض البلوجرز مع شركات فضة لرفع الأسعار وخلق نقص مصطنع في السوق، مستغِلّين حاجة المواطنين للشراء والادخار.

وأكدت أن ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب الصناعي والمبالغة في التسعير دون أي مبرر منطقي، ما يضر بالاقتصاد المنزلي للمواطنين.

وحذرت وهبة المواطنين من الانجراف وراء هذه النصائح، داعية الجميع إلى التحقق من مصادر المعلومات واستشارة خبراء متخصصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

ودعت الحكومة والمجتمع المدني إلى مراقبة هذه الظاهرة لحماية الاقتصاد الوطني وحياة الأسر من الخسائر المالية غير المبررة.