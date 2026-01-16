بالفيديو .. بسمة وهبة توجه رسالة خاصة إلى الجمهور المغربي

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن سعادتها بتأهل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها على أرضه، مؤكدة أن هذا الفوز يُعد فوزًا عربيًا وشقيقًا، ويعكس الروح الواحدة التي تجمع الشعوب العربية، وعلى رأسها الشعبان المصري والمغربي.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المغرب والمغاربة يحظون بمحبة خاصة في قلبها، وأن العلاقة بينها وبين الجمهور المغربي قائمة على التقدير المتبادل.

وقالت بسمة وهبة إنها تكنّ محبة كبيرة للجمهور المغربي، مشيرة إلى أنها على يقين بالمكانة التي تحظى بها لديهم، مؤكدة أن هذا الشعور متبادل، وأن الجميع يكنّ احترامًا ومحبة صادقة للمغرب وشعبه.

وأضافت أن دعم الأشقاء المغاربة كان واضحًا منذ بداية البطولة، وهو ما يعكس عمق الروابط العربية.

وأوضحت وهبة أن عددًا كبيرًا من أصدقائها في المغرب كانوا على تواصل دائم معها، وأخبروها بمتابعتهم للمباريات وتشجيعهم للمنتخب المصري منذ انطلاق البطولة، معتبرة ذلك دليلاً واضحًا على روح الأخوة والدعم المتبادل بين الشعبين، بعيدًا عن أي اعتبارات تنافسية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الإعلامية بسمة وهبة دعمها الكامل للمنتخب المغربي في مباراته المقبلة، مؤكدة أن البطولة مغربية بإذن الله، ومجددة في الوقت نفسه دعمها الكامل للمنتخب المصري، متمنية له التوفيق في مباراته القادمة.

كما دعت المصريين إلى تشجيع منتخبهم بقوة، وعدم الانشغال بالحديث عن مراكز متقدمة أو ترتيب نهائي، مشددة على أهمية الوقوف خلف المنتخب ودعمه بكل إخلاص.