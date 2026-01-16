قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة
بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل نهائيا
الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال
خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن
مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب
بعثة أسود التيرانجا تصل الرباط استعدادا لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025
توك شو

بالفيديو .. بسمة وهبة توجه رسالة خاصة إلى الجمهور المغربي

بسمة وهبة
بسمة وهبة

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن سعادتها بتأهل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها على أرضه، مؤكدة أن هذا الفوز يُعد فوزًا عربيًا وشقيقًا، ويعكس الروح الواحدة التي تجمع الشعوب العربية، وعلى رأسها الشعبان المصري والمغربي.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المغرب والمغاربة يحظون بمحبة خاصة في قلبها، وأن العلاقة بينها وبين الجمهور المغربي قائمة على التقدير المتبادل.

وقالت بسمة وهبة إنها تكنّ محبة كبيرة للجمهور المغربي، مشيرة إلى أنها على يقين بالمكانة التي تحظى بها لديهم، مؤكدة أن هذا الشعور متبادل، وأن الجميع يكنّ احترامًا ومحبة صادقة للمغرب وشعبه. 

وأضافت أن دعم الأشقاء المغاربة كان واضحًا منذ بداية البطولة، وهو ما يعكس عمق الروابط العربية.

وأوضحت وهبة أن عددًا كبيرًا من أصدقائها في المغرب كانوا على تواصل دائم معها، وأخبروها بمتابعتهم للمباريات وتشجيعهم للمنتخب المصري منذ انطلاق البطولة، معتبرة ذلك دليلاً واضحًا على روح الأخوة والدعم المتبادل بين الشعبين، بعيدًا عن أي اعتبارات تنافسية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الإعلامية بسمة وهبة دعمها الكامل للمنتخب المغربي في مباراته المقبلة، مؤكدة أن البطولة مغربية بإذن الله، ومجددة في الوقت نفسه دعمها الكامل للمنتخب المصري، متمنية له التوفيق في مباراته القادمة. 

كما دعت المصريين إلى تشجيع منتخبهم بقوة، وعدم الانشغال بالحديث عن مراكز متقدمة أو ترتيب نهائي، مشددة على أهمية الوقوف خلف المنتخب ودعمه بكل إخلاص.

بسمة وهبة المغرب الإعلامية بسمة وهبة

