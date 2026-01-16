قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بملامح هادئة ورسائل صامتة.. أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي بعد أزمة زواج عبد المنصف

الفنانة لقاء الخميسي
الفنانة لقاء الخميسي
علا محمد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة لها بأحدث ظهور، بعد أزمة زواج الكابتن محمد عبد المنصف- من الفنانة إيمان الزيدي، وذلك في أول ظهور لـ «الخميسي» بعد الأزمة.

وظهرت لقاء الخميسي، بملامح هادئة ورسائل صامتة لتعكس عدم تأثرها بالأزمة الأخيرة.

لقاء الخميسي وأزمة زواج محمد عبد المنصف
 

ونفت الصفحة الرسمية للفنانة لقاء الخميسي صحة ما تم تداوله من تصريحات أو مقاطع فيديو منسوبة إليها بشأن الأزمة الأخيرة المرتبطة بزوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

وأكد البيان، الذي نُشر عبر موقع «فيس بوك»، أن الفنانة لم تُجرِ أي تصريحات صحفية ولم تظهر في أي فيديوهات تتناول الموضوع المثار حاليًا، مشددًا على أن جميع المواد المتداولة غير صحيحة تمامًا.

وطالبت الصفحة باحترام خصوصية وحساسية الموقف، في ظل الجدل الواسع الذي أثير بعد إعلان الفنانة إيمان الزايدي انفصالها عن محمد عبد المنصف عقب زواج شرعي استمر سبع سنوات.

وأثارت فنانة تدعى إيمان الزيدي الجدل، بعد إعلانها خبر  انفصالها عن محمد عبد المنصف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق،  في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي في بوك.

وكتبت إيمان الزيدي : أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي استمر 7 سنوات.

الفنانة لقاء الخميسي لقاء الخميسي أزمة زواج زوج الأولى الكابتن محمد عبد المنصف محمد عبد المنصف إيمان الزيدي الخميسي

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

