لقاء الخميسي تشارك متابعيها تأملاتها بعد أزمتها مع زوجها عبد المنصف

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، بوستًا صريحًا وصادقًا تحدثت فيه عن ضغوطات الحياة واختباراتها المستمرة، في إشارة غير مباشرة إلى أزمتها الأخيرة مع زوجها الكابتن محمد عبد المنصف بعد زواجه من الفنانة إيمان الزيدي.

وكتبت لقاء عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”: “دائماً وأبداً الدنيا بتختبرنا وبتضغط علينا وبتغير حياتنا من حين لآخر وبتلخبطنا.. ساعات بنحقق أحلامنا وساعات بنتوه في الزحمة و بنتنسى”.

وتابعت: “بنقابل ناس نحبهم ونقابل ناس مش بتستلطفنا، وناس بتحاربنا وناس تانية بتطبطب على قلوبنا وناس بتعاندنا وتحاول تكسرنا لأنهم هما نفسهم مكسورين ومش عارفين يصدقوا في نفسهم حتى وهما بيحققوا اللي قرروا إنهم يحققوه وحتى وهما ناجحين”.

وأضافت: “اختبار الدنيا مش سهل بالعكس دا عايز صبر ونفس طويل علشان في آخر الطريق نعرف إحنا في الدنيا ليه وإيه هي مهمتنا الأساسية غير إن إحنا نطور من نفسنا ونتعلم الصبر ومانضايقش أي إنسان حتى لو هو قرر يضايقنا، السماحة ليها معنى كبير”.

واختتمت: “في النهاية، إحنا هنا علشان نحب، نفكر، ونتعلم، وفي آخر الطريق هنعرف إيه هي حكمة وجود كل إنسان فينا”.

لقاء الخميسي وأزمة زواج محمد عبد المنصف

نفت الصفحة الرسمية للفنانة لقاء الخميسي صحة ما تم تداوله من تصريحات أو مقاطع فيديو منسوبة إليها بشأن الأزمة الأخيرة المرتبطة بزوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

وأكد البيان، الذي نُشر عبر موقع «فيس بوك»، أن الفنانة لم تُجرِ أي تصريحات صحفية ولم تظهر في أي فيديوهات تتناول الموضوع المثار حاليًا، مشددًا على أن جميع المواد المتداولة غير صحيحة تمامًا.

وطالبت الصفحة باحترام خصوصية وحساسية الموقف، في ظل الجدل الواسع الذي أثير بعد إعلان الفنانة إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف عقب زواج شرعي استمر سبع سنوات.

وأثارت فنانة تدعى إيمان الزيدي الجدل، بعد أعلانها خبر انفصالها عن محمد عبد المنصف، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتبت إيمان الزيدي: “أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي استمر 7 سنوات”.

يذكر أن محمد عبد المنصف متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، ولم يكشف عن زواجة بالفنانة إيمان الزيدي.