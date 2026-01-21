هشام يكن: جون إدوارد فضح إدارة الزمالك بالبيانات وعراهم

أكد هشام يكن نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، أن جون إدوارد فضح إدارة الزمالك أمام الجمهور وعراهم ولو كان من أبناء الزمالك مكانش حد عرف حاجة.

وقال هشام يكن الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج مان تو مان عبر صفحته الرسمية: "إداراة الزمالك المفروض كانت جابت واحد يحوط على الشغل ويقدر ظروف النادى، لكن جون إدوارد فضح الإدارة وعراهم، طلع وراح معرى مجلس الإدارة".

وأضاف هشام يكن: "لو إدارة الزمالك جابت ولاد النادى كنا هنتحمل المسئولية مع بعض ونتشاور دا غلط اللى هيحص وده صح اللى هيحصل، وبعد كدة لما يقولى سلام عليكم أنا هشام يكن مش هطلع أفضح النادى ولا هعريك".