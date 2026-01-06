أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة أسماء جلال صبرى ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



تفاصيل إطلالة اسماء جلال

وظهرت أسماء جلال بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الفوشيا من إحدى ماركاتها المفضلة "كارولينا هيريرا" كشفت عن أناقتها وقوامها الممشوق.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.



إليكم مجموعة من صور الفنانة اسماء جلال…