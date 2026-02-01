محافظ الشرقية يطمئن على جاهزية معارض أهلاً رمضان بالمراكز والمدن

إطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، على جاهزية معارض "أهلاً رمضان" المٌقامة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من أعمال تجهيز المعارض وتزويدها بالسلع الغذائية والأساسية وياميش رمضان بالتنسيق مع إدارات التموين وكبار تجار الجملة لسد إحتياجات المواطنين ، تزامناً مع إقتراب شهر رمضان المبارك ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية وكبار تجار الجملة بضخ كميات وفيرة من السلع الأساسية من (الأرز، والسكر، والزيت، واللحوم، وياميش رمضان) وطرحها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء.

وفي هذا الإطار ، قام رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم للتأكد من جاهزية المعارض، وتوفير كافة المستلزمات والسلع أمام المواطنين لشراء إحتياجاتهم تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك ففي مركز الحسينية تابع المهندس محمد العوضي رئيس المركز بالتنسيق مع مسؤولي التموين والجهات المعنية تجهيزات معرض "أهلا رمضان" والمٌقام بجوار مجلس المدينة بمساحة (١٥٠ ) مترًا بواقع (٥) باكيات ، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وفي مركز ديرب نجم قام أحمد ضاحي رئيس المركز بالتنسيق مع مسؤولي التموين بتوفير الدعم اللوجستي بمعرض "أهلا رمضان" والمقام بجوار مسجد النصر بمساحة (٤٢٠) مترًا بواقع (١٠) باكيات، مؤكداً جاهزية المعرض وضخ كميات كبيرة من "ياميش رمضان" والسلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

شهد مركز فاقوس متابعة المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز بالتنسيق مع مسؤولي التموين تجهيزات معرض "أهلا رمضان" والمقام بأرض الهابي لاند شارع مجمع الشرطة بمساحة (٤٠٠) مترًا بواقع (٨) باكيات ، لافتاً إلى أن المعرض يستهدف القضاء على احتكار السلع وتوفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة.

شدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على تلك المعارض لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومحاربة جشع بعض التجار، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة على مدار الساعة طوال شهر رمضان المبارك، للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر كافة السلع الأساسية بصفة دائمة، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في سبيل تحسين مستوى الخدمات وتوفير حياة كريمة لأبناء الشرقية.