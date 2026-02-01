قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يعلن قرارات هيئة كبار العلماء بشأن حقوق المرأة ويحذر من العنف ضدها
ملك قورة: ابنة أختي مريم تحمل اسمي ولا تفكر في العودة للتمثيل
عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
رئيس المجالس الطبية لـ «صدي البلد»: وداعاً لتأخر قرارات نفقة الدولة والخطابات الإدارية
لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ .. الإعدام شنقًا لجنايني مدرسة دولية بالإسكندرية
استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2026.. رابط رسمي
شيخ الأزهر يدعو لتيسير الزواج وعودته إلى صورته البسيطة وفقا لفلسفة الإسلام
تباين مؤشرات البورصة في ختام الأحد.. صعود الأسهم الصغيرة وتراجع الثلاثيني
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه لبرشلونة
مفاوضات جادة بين الهلال والاتحاد لضم بنزيمة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي
موهبة مصرية جديدة في كامب نو.. برشلونة يكشف تفاصيل التعاقد مع حمزة عبد الكريم
الأعلى للإعلام يقرر الحجب النهائي لمواقع ومنصات تشجع المساكنة بين الشباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الشرقية يطمئن على جاهزية معارض أهلاً رمضان بالمراكز والمدن

محمد الطحاوي

إطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، على جاهزية معارض "أهلاً رمضان" المٌقامة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من أعمال تجهيز المعارض وتزويدها بالسلع الغذائية والأساسية وياميش رمضان بالتنسيق مع إدارات التموين وكبار تجار الجملة لسد إحتياجات المواطنين ، تزامناً مع إقتراب شهر رمضان المبارك ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية وكبار تجار الجملة بضخ كميات وفيرة من السلع الأساسية من (الأرز، والسكر، والزيت، واللحوم، وياميش رمضان) وطرحها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء.

وفي هذا الإطار ، قام رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم للتأكد من جاهزية المعارض، وتوفير كافة المستلزمات والسلع أمام المواطنين لشراء إحتياجاتهم تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك ففي مركز الحسينية تابع المهندس محمد العوضي رئيس المركز بالتنسيق مع مسؤولي التموين والجهات المعنية تجهيزات معرض "أهلا رمضان"  والمٌقام بجوار مجلس المدينة بمساحة (١٥٠ ) مترًا بواقع (٥) باكيات ، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وفي مركز ديرب نجم قام أحمد ضاحي رئيس المركز بالتنسيق مع مسؤولي التموين بتوفير الدعم اللوجستي بمعرض "أهلا رمضان" والمقام بجوار مسجد النصر بمساحة (٤٢٠) مترًا بواقع (١٠) باكيات، مؤكداً جاهزية المعرض وضخ كميات كبيرة من "ياميش رمضان" والسلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

 شهد مركز فاقوس متابعة المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز بالتنسيق مع مسؤولي التموين تجهيزات معرض "أهلا رمضان" والمقام بأرض الهابي لاند شارع مجمع الشرطة بمساحة (٤٠٠) مترًا بواقع (٨) باكيات ، لافتاً إلى أن المعرض يستهدف القضاء على احتكار السلع وتوفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة.

 شدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على تلك المعارض لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومحاربة جشع بعض التجار، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة على مدار الساعة طوال شهر رمضان المبارك، للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر كافة السلع الأساسية بصفة دائمة، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في سبيل تحسين مستوى الخدمات وتوفير حياة كريمة لأبناء الشرقية.

الأشموني محافظ الشرقية أهلاً رمضان رؤساء المراكز والمدن رئيس الجمهورية

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

أوبوافودو

يوفنتوس يقترب من ضم لاعب مانشستر سيتي

فان دايك - كوناتي

مدرب ليفربول يشيد بتفاني كوناتي بعد هدفه المؤثر ضد نيوكاسل

حمزة عبد الكريم

أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

