في غياب محمد عبد المنعم.. نيس يتعادل مع ستاد بريست بالدوري الفرنسي

انتهت مباراة نيس وستاد بريست، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة العشرين ببطولة الدوري الفرنسي.

وجاءت ثنائية نيس عن طريق علي عبدي وإيلي واهي في الدقيقتين 63، 71، فيما جاءت ثنائية ستاد بريست عن طريق رومان ديل كاستو من ركلة جزاء وكاموري دومبيا في الدقيقتين 15، 23.

وشهدت المباراة غياب الدولي المصري محمد عبد المنعم، عن فريق نيس؛ لعدم الجاهزية الكاملة، نظرًا لعودته منذ فترة طويلة للملاعب بعد إصابة في الركبة والكاحل.

وسبق أن تعرض محمد عبد المنعم - البالغ من العمر 27 عامًا - لقطع في الرباط الصليبي وتمزق في أربطة في الكاحل، أدى لابتعاده عن الملاعب لأكثر من 9 أشهر.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ستاد بريست المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، فيما يأتي فريق نيس في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.