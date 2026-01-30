قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبول الحرب تُقرع من جديد.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب
السبب الحقيقي للأزمة.. إمام عاشور يمارس الضغط على إدارة الأهلي
مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان
الهجوم المحتمل على إيران.. ترامب وحده يملك قرار وتوقيت الضربة
الجيش الإيراني: رد فوري وحاسم على أي هجوم يستهدف البلاد
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: يجب استغلال الكلاب الضالة في القضاء على أزمة القمامة
حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب
السفير الفلسطيني لدى لبنان: الأونروا الشاهد الأساسي على نكبة الشعب
أقل سعر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
البريميرليج يحسم جدل رايان جيجز وعضوية قاعة المشاهير
اللوحات تتحاور | فاروق حسني يكشف كواليس متحفه الخاص
مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس
رياضة

نيس يخسر من لودوجوريتس بهدف نظيف ويودع بطولة الدوري الأوروبي

إسلام مقلد

حقق فريق لودوجوريتس الفوز على فريق نيس الفرنسي الذي يلعب ضمن صفوفه محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة نيس ولودوجوريتس

جاء هدف لودوجوريتس عن طريق بيتار ستانيتش في الدقيقة 42.

بهذه النتيجة رفع فريق لودوجوريتس رصيده للنقطة 10 ليحتل المركز 22 بجدول ترتيب بطولة الدوري الأوروبي ويتأهل لملحق البطولة، بينم وتوقف رصيد نيس عند النقطة 3 ليحتل المركز 33 في بطولة الدوري الأوروبي ليودع منافسات البطولة.

