نيس يخسر من لودوجوريتس بهدف نظيف ويودع بطولة الدوري الأوروبي

حقق فريق لودوجوريتس الفوز على فريق نيس الفرنسي الذي يلعب ضمن صفوفه محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة نيس ولودوجوريتس

جاء هدف لودوجوريتس عن طريق بيتار ستانيتش في الدقيقة 42.

بهذه النتيجة رفع فريق لودوجوريتس رصيده للنقطة 10 ليحتل المركز 22 بجدول ترتيب بطولة الدوري الأوروبي ويتأهل لملحق البطولة، بينم وتوقف رصيد نيس عند النقطة 3 ليحتل المركز 33 في بطولة الدوري الأوروبي ليودع منافسات البطولة.