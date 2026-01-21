بشرى سارة بشأن إصابة محمد عبدالمنعم مع نيس الفرنسي

شهدت تدريبات نادي نيس الفرنسي، بشرى سارة للجماهير المصرية بشأن لاعبهم الدولي محمد عبدالمنعم، بعد الإصابة التي تعرض لها في أبريل الماضي.

وغاب عبدالمنعم عن منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بسبب الإصابة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس عبر منصاته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي: “بدأ محمد عبد المنعم لمس الكرة وشارك في جزء من المران الجماعي”.

وكان محمد عبد المنعم قد انتقل لنيس الفرنسي في الموسم الماضي قادما من الأهلي في صفقة بلغت قيمتها نحو 4 ملايين يورو.

يذكر أن محمد عبد المنعم أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر خلال السنوات الماضية.