رحيل مدرب محمد عبدالمنعم في فرنسا

استغنى نيس صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم عن المدرب فرانك إيز ومن المرجح أن يخلفه كلود بويل.

وقالت إدارة نيس انها ستعقد مؤتمرا صحفيا غداًفي مركز تدريب الفريق لتقديم المدرب الجديد، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وحسب عدة وسائل إعلام، فإن المدرب غادر منصبه باتفاق مع إدارة النادي، بعد سلسلة سوداء من تسع هزائم تواليا، وهو رقم قياسي سلبي في تاريخ النادي، في حين كان الفريق حقق نهاية الأسبوع الماضي فوزه الأول في كأس فرنسا أمام سانت إتيان 2-1.

ويلعب محمد عبدالمنعم لاعب الاهلي السابق لنادي نيس الفرنسي