شريف عبدالمنعم: هدف السنغال الملغي كان صحيحاً.. وهذه مكاسب مصر من أمم إفريقيا

علَقَ شريف عبدالمنعم نجم النادي الأهلي السابق على مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمعت بين أصحاب الأرض المنتخب المغربي ونظيره السنغالي مساء أمس الأول الأحد ، وانتهت بفوز أسود التيرانجا بهدف نظيف سجله لاعب الوسط بابي جاي ليحصد منتخب السنغال اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وقال شريف عبدالمنعم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: منتخبا المغرب والسنغال استحقا التأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية ، حيث يمتلك كلاهما أفضل اللاعبين داخل القارة السمراء ، وظهرا بشكل جيد خلال دور المجموعات والأدوار الإقصائية، وبالتالي فإن تواجدهما في المباراة النهائية لم يكن وليد الصدفة.

وأضاف: هناك علامات استفهام كبيرة حول الحكم الكونغولي جان جاك ندالا الذي أدار المباراة النهائية بين السنغال والمغرب ، حيث قام بإلغاء هدفاً صحيحاً لأسود التيرانجا ولم يعود من الأساس لمراجعة اللعبة في غرفة تقنية الفيديو ، وهو ما أدى إلى اشتعال الأجواء بين لاعبي المنتخبين خاصةً بعد احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة لصالح ابراهيم دياز.

وتحدث شريف عبدالمنعم عن مشوار المنتخب الوطني في البطولة، قائلاً: حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني حقق العديد من المكاسب في البطولة ومن بينها منح الثقة لبعض اللاعبين مثل مصطفى شوبير وحسام عبدالمجيد ، كما أن المنتخب الوطني استفاد من مباراة نيجيريا ، حيث ظهر خالد صبحي بشكل جيد في مركز الظهير الأيسر ، وكذلك لاعب الوسط مهند لاشين.