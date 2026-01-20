قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير
بتصميم رياضي فاخر.. نظرة شاملة عن هونشي HS3
وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
ـم تحكي مأساة.. أب يتجرد من كل مشاعر الإنسانية ويعذب ابنته حتى الموت
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. خطأ شائع يقع فيه كثيرون
أسعار الكهرباء بكافة الشرائح المنزلي والتجاري
صدمة جديدة تضرب منتخب المغرب بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا 2025
شبهه بالتيس المربوط في عربة.. زعيم كوريا الشمالية يقيل نائب رئيس الوزراء
أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان 2026.. لا تحرم نفسك من الثواب
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف عبدالمنعم: هدف السنغال الملغي كان صحيحاً.. وهذه مكاسب مصر من أمم إفريقيا

السنغال
السنغال
يارا أمين

علَقَ شريف عبدالمنعم نجم النادي الأهلي السابق على مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمعت بين أصحاب الأرض المنتخب المغربي ونظيره السنغالي مساء أمس الأول الأحد ، وانتهت بفوز أسود التيرانجا بهدف نظيف سجله لاعب الوسط بابي جاي ليحصد منتخب السنغال اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وقال شريف عبدالمنعم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: منتخبا المغرب والسنغال استحقا التأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية ، حيث يمتلك كلاهما أفضل اللاعبين داخل القارة السمراء ، وظهرا بشكل جيد خلال دور المجموعات والأدوار الإقصائية، وبالتالي فإن تواجدهما في المباراة النهائية لم يكن وليد الصدفة.

وأضاف: هناك علامات استفهام كبيرة حول الحكم الكونغولي جان جاك ندالا الذي أدار المباراة النهائية بين السنغال والمغرب ، حيث قام بإلغاء هدفاً صحيحاً لأسود التيرانجا ولم يعود من الأساس لمراجعة اللعبة في غرفة تقنية الفيديو ، وهو ما أدى إلى اشتعال الأجواء بين لاعبي المنتخبين خاصةً بعد احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة لصالح ابراهيم دياز.

وتحدث شريف عبدالمنعم عن مشوار المنتخب الوطني في البطولة، قائلاً: حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني حقق العديد من المكاسب في البطولة ومن بينها منح الثقة لبعض اللاعبين مثل مصطفى شوبير وحسام عبدالمجيد ، كما أن المنتخب الوطني استفاد من مباراة نيجيريا ، حيث ظهر خالد صبحي بشكل جيد في مركز الظهير الأيسر ، وكذلك لاعب الوسط مهند لاشين.

شريف عبدالمنعم النادي الأهلي الأهلي كأس الأمم الإفريقية أسود التيرانجا بابي جاي المغرب والسنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

ريهام عاصم

الفنان محمد علي رزق يعلن وفاة الاستايلست الشابة ريهام عاصم

ترشيحاتنا

الزمالك

أحمد مجدي: الهدف من أكاديمية المحلة هو اكتشاف المواهب الكروية المميزة

السنغال

شريف عبدالمنعم: هدف السنغال الملغي كان صحيحاً.. وهذه مكاسب مصر من أمم إفريقيا

حسام حسن

صبري المنياوي: حسام حسن محظوظ بتواجد محمد صلاح ضمن صفوف المنتخب

بالصور

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد