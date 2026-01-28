قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلمات مؤثرة .. محمد عبدالمنعم يعود بعد إصابة الرباط الصليبي ويشارك بأول مران له مع نيس|صور
البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة
مكفرات الذنوب في ليلة النصف من شعبان.. لا تفوت ثوابها
تهديد علني.. وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لاستخدام القوة ضد رئيسة فنزويلا
أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق
دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها
عائلتان من «ترينداد» و«توباجو» تقاضيان «ترامب» بسبب قصف قارب فنزويلي
‏الأذكار الحافظة في كل زمان ومكان .. من واظب عليهما لم يضره شيء
ترامب: كوبا ستنهار قريبًا .. ويكشف عن السبب
«جنبي وونسي وسندي».. مي عز الدين تُهنئ زوجها أحمد تيمور بعيد ميلاده برسالة مؤثرة
«شوبير» يكشف: الأهلي يقترب من ضم مهاجم أجنبي.. ورحيل جراديشار
كلمات مؤثرة .. محمد عبدالمنعم يعود بعد إصابة الرباط الصليبي ويشارك بأول مران له مع نيس|صور

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
سارة عبد الله

شارك محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي، صورًا من أول مران له مع الفريق عقب عودته من إصابة الرباط الصليبي.

وكتب محمد عبد المنعم عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، إنهارده أول يوم تمرين ليا بعد فترة هي الأصعب في حياتي، دخلتني في اكتئاب وتوتر من المستقبل، خلتني أشوف مستقبلي بشكل مختلف عن اللي كنت بحلم بيه. بس التفكير هنا طول الوقت، مش هسيب حلمي، وإنّي أقدر أعدّي أي مرحلة صعبة. حسّيت بكمية الحب والتعاطف والدعم معايا لما حصلت الإصابة، وده أثر فيّ نفسيًا، بس في نفس الوقت خلّاني أحس بالمسؤولية. كنت بشتغل وهدفي قدام عيني هرجع تاني وأكون عند حسن ظنهم. ومن هنا حسّيت إن كل حاجة أنا وصلتلها مكنش شطارة مني، ده كانت ترتيبات ربنا ليا، قربت منه أكتر وحسّيت بالرضا".

وتابع: "وحسّيت إن ربنا بيقولي: متقلقش، أنا جنبك ومش هسيبك، فارتحت، وهنا التفكير اتغير لما حسيت بالرضا. النجاح مهم جدًا، بس الأهم منه هو علاقتك مع ربنا، ومن أهم النعم الناس اللي بتحبك بصدق، واللي وجودهم في حياتك بيخليك إنسان أحسن. اتعلمت إن أكون حامد من غير شروط، أسعى وأشتغل وأتعب، بس في نفس الوقت أحافظ على كنوزي الحقيقية: أهلي وأصحابي والقلوب اللي بتقف جنبك في كل لحظة، لأن دول اللي بيفضلوا يوم ما تتعب أو تمرض أو تحّتة ترحل، واللي بيفضل فعلًا هو الذكرى والدعوة الحلوة، واللحظة اللي تبقى أثر في قلب كل واحد".

واختتم: "لأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الذكريات، بيخلي اللحظات تعيش فوق عمر الإنسان. شكرًا من قلبي لكل واحد افتكرني وبعت كلمة أو دعا لي. وجودكم حواليا بيكبر المعنى ويطول عمر اللحظات الحلوة، شكرًا على دعمكم".

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

وغاب عبدالمنعم عن منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بسبب الإصابة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس عبر منصاته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي: “بدأ محمد عبد المنعم لمس الكرة وشارك في جزء من المران الجماعي”.

وكان محمد عبد المنعم قد انتقل لنيس الفرنسي في الموسم الماضي قادما من الأهلي في صفقة بلغت قيمتها نحو 4 ملايين يورو.

يذكر أن محمد عبد المنعم أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر خلال السنوات الماضية.

محمد عبد المنعم الرباط الصليبي نيس الفرنسي

دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها

أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء

وداعًا لرائحة الزفارة في الدجاج.. 5 طرق فعّالة لضمان طعم نظيف في مطبخك

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

