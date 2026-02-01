قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفجار أنبوبة.. المعاينة الأولية تكشف سبب حريق بمصنع حلوى بشبرا الخيمة
حالات قطع المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات.. تعرف عليها
وزير النواب ينصح بالاستخدام الحاسوب المراقب من قبل الأسرة لتنمية الذكاء لدى الأطفال
خناقة أثناء العزاء تثير الجدل.. أبرز أزمات القراء أمام الرأي العام وواجهتها النقابة
المجر تفوز بذهبية الفرق للناشئين والناشئات باليوم الأخير لكأس العالم لسيف المبارزة
كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل
مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر
مؤتمر الخطاب الديني بالأزهر يؤكدون أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي بحقوق المرأة
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمرو سعد يتصدر التريند بعد اعتزاله الدراما.. والجمهور يعلق: هتسيب رمضان لمين

عمرو سعد
عمرو سعد
تقى الجيزاوي

تصدر اسم الفنان عمرو سعد التريند ومحركات البحث بمنصات التواصل الاجتماعي وذلك عقب قراره المفاجيء باعتزال الدراما بعد مسلسل إفراج الذي يخوض به السباق الرمضاني لعام 2026.

وتفاعل الجمهور مع المنشور بشكل كبير ، وعلق عدد كبير من المتابعين على هذا القرار ، وجاءت التعليقات كالاتى: “هنهون عليك / انت فنان رائع وموهوب / احنا بنحبك اوى متحرمناش منك / هتسيب رمضان لمين".

وكتب سعد على صفحته الخاصة منشورا فاجأ الجمهور الذي تباينت ردود فعله في التعليقات حول قراره المفاجيء، وقال سعد في منشوره "من مسلسل افراج …. جهد ضخم يوميا 
علشان اترك مجال التلفزيون من السنه القادمة وانا حاسس اني قدمت عمل يليق بمصر .. اتمني أسعدكم وتكونوا فخورين بمسلسل يمثل الدرما المصرية في كل البلاد العربية ويليق بتاريخنا الكبير .. اللي قدم نجوم كبيرة للشعوب العربية مش اكاذيب كبيرة.. كل يوم ١٦ ساعة تصوير وجهد رهيب ان شاء الله.. علي mbc مصر و MBC شاهد مسلسل افراج سفير الدراما المصرية الوحيد على شاشات mbc العراق وmbc 1  .. اتمني نجاح ومتعة وتأثير".

مسلسل افراج

ويقدم عمرو سعد في مسلسل "إفراج" رمضان ٢٠٢٦ شخصية عباس الريس في دراما شعبية اجتماعية مستوحاة من قصة حقيقية والتي تحمل جرعة من الغموض والتشويق حول طبيعة القصة ومسار الأحداث وذلك كما ظهر في برومو العمل الذي تم طرحه الأيام الماضية

ابطال مسلسل إفراج

ويضم فريق عمل المسلسل مجموعة من النجوم منهم عمرو سعد، وعبدالعزيز مخيون، وسما إبراهيم، وتارا عماد، وحاتم صلاح، وعلاء مرسي، وسارة بركة، وشريف الدسوقي، وصفوة، وبسنت شوقي، وجهاد حسام الدين، وأحمد عبدالحميد، ودنيا ماهر، ورضا إدريس، وعمر السعيد، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

عمرو سعد السباق الرمضاني لعام 2026 مسلسل افراج مسلسلات عمرو سعد اعتزال عمرو سعد الدراما

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

