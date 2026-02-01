عمرو سعد يتصدر التريند بعد اعتزاله الدراما.. والجمهور يعلق: هتسيب رمضان لمين

تصدر اسم الفنان عمرو سعد التريند ومحركات البحث بمنصات التواصل الاجتماعي وذلك عقب قراره المفاجيء باعتزال الدراما بعد مسلسل إفراج الذي يخوض به السباق الرمضاني لعام 2026.

وتفاعل الجمهور مع المنشور بشكل كبير ، وعلق عدد كبير من المتابعين على هذا القرار ، وجاءت التعليقات كالاتى: “هنهون عليك / انت فنان رائع وموهوب / احنا بنحبك اوى متحرمناش منك / هتسيب رمضان لمين".

وكتب سعد على صفحته الخاصة منشورا فاجأ الجمهور الذي تباينت ردود فعله في التعليقات حول قراره المفاجيء، وقال سعد في منشوره "من مسلسل افراج …. جهد ضخم يوميا

علشان اترك مجال التلفزيون من السنه القادمة وانا حاسس اني قدمت عمل يليق بمصر .. اتمني أسعدكم وتكونوا فخورين بمسلسل يمثل الدرما المصرية في كل البلاد العربية ويليق بتاريخنا الكبير .. اللي قدم نجوم كبيرة للشعوب العربية مش اكاذيب كبيرة.. كل يوم ١٦ ساعة تصوير وجهد رهيب ان شاء الله.. علي mbc مصر و MBC شاهد مسلسل افراج سفير الدراما المصرية الوحيد على شاشات mbc العراق وmbc 1 .. اتمني نجاح ومتعة وتأثير".

مسلسل افراج

ويقدم عمرو سعد في مسلسل "إفراج" رمضان ٢٠٢٦ شخصية عباس الريس في دراما شعبية اجتماعية مستوحاة من قصة حقيقية والتي تحمل جرعة من الغموض والتشويق حول طبيعة القصة ومسار الأحداث وذلك كما ظهر في برومو العمل الذي تم طرحه الأيام الماضية

ابطال مسلسل إفراج

ويضم فريق عمل المسلسل مجموعة من النجوم منهم عمرو سعد، وعبدالعزيز مخيون، وسما إبراهيم، وتارا عماد، وحاتم صلاح، وعلاء مرسي، وسارة بركة، وشريف الدسوقي، وصفوة، وبسنت شوقي، وجهاد حسام الدين، وأحمد عبدالحميد، ودنيا ماهر، ورضا إدريس، وعمر السعيد، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.