مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم ، فيما أصيب 14 آخرون نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي عند مركز كوم أمبو شمال أسوان.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي .

حادث

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 14 آخرون، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .