غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 25 أخرى بالبحيرة
ليفربول يعلن تعاقده مع أولى صفقاته الشتوية رسميا
مصطفى بكري: الأوضاع الاجتماعية التي نعيشها الآن لا تستوجب رفع عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذا الشكل
لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو
فن وثقافة

عبير منير: واثقة في بنتي ملك قورة لأنها كبيرة وفاهمة

ملك قورة - عبير منير
ملك قورة - عبير منير
سعيد فراج

تحدثت الفنانة عبير منير، عن كواليس مشاركتها مع ابنتها الفنانة ملك قورة، في مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وقالت عبير منير، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «أنا كنت ماضية مسلسل حق ضايع قبلها وبعدين لما كلموني عشان ملك فقولت طبعاً .. انبسطت جداً وهي انبسطت جداً جداً بالورق وعجبتها قوي فكرة دكتور حسين محرم عامل سيناريو غير عادي الحقيقة فعلاً يعني فانبسطت قوي بالدور وانبسطت بالمسلسل وهي أخذت قرارها يعني هي خذت قرارها آه هعمله إن شاء الله وهي فرحانة به إن شاء الله هتعمل حاجة جميلة جداً أنا متفائلة وواثقة جداً في ملك». 

وحول توجيه نصائح لها، قالت عبير منير: «لا مش دايماً يعني هي ما شاء الله عليها كبيرة وفاهمة وعارفة تقرأ السيناريو صح وتعرف تقول اه وتقول لأ هي بترفض كتير جداً وهي مُقلة في أعمالها علشان هي عايزة تعمل حاجة حلوة». 

وحول أعمالها الفنية الأخرى، قالت عبير منير: «انا داخله مع الجميلة ريهام حجاج مسلسل التوابع إن شاء الله ودخلت مسلسل كمان مسلسل كوميدي اسمه السوق الحرة إخراج شادي علي.. دور جديد علي بقى يعني انا بحب الكوميدي جدا سنة فات كنت عاملة مع محمد رجب الحلانجي كان لذيذ قوي السنادي عاملة دور برضو كوميدي لذيذ قوي في مسلسل السوق الحرة مع محمد رضوان ومحمد ثروت وهالة فاخر وويزو ومجموعة كبيرة جدا من الكوميديانات يعني مش عايزة انسى حد عشان محدش يزعل يعني بس هو المسلسل لذيذ ودمه خفيف والدور بتاعي لذيذ». 

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوام، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع تورتة الاحتفال، عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للإعلام، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع إنتاج الفيديو بالهيئة، وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية.

كما حضر أبطال المسلسل، أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام  فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو، وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية. 

عبير منير الفنانة عبير منير ملك قورة الفنانة ملك قورة مسلسل حق ضايع

