قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأوقاف توجه رسالة للجمهور ضمن حملة صحح مفاهيمك
مدبولي يطالب رؤساء أجهزة المدن الجديدة بزيادة الجهود في ملفات النظافة والصيانة
يصلوا العشا الأول .. طلب علني من خالد الغندور قبل مباراة القمة
أعلى مستوياتها التاريخية.. الصادرات الهندسية المصرية تقفز 12% وتتجه لـ6 مليارات دولار
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وفاة عامل وإصابة آخر في سقوط سقالة أثناء تنفيذ مترو أبوقير بالاسكندرية

أحمد بسيوني

شهد مشروع مترو أنفاق أبوقير بالإسكندرية، اليوم الاثنين، حادثاً مأساوياً بعد سقوط عاملين تابعين للشركة المنفذة للمشروع أثناء قيامهما بأعمال إنشائية بين محطتي فيكتوريا ومحمد نجيب.

ووفقاً للمصادر الميدانية، فقد سقط العاملان من ارتفاع داخل موقع العمل، ما أسفر عن وفاة أحدهما في الحال متأثراً بإصاباته، بينما نُقل الآخر إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث يخضع للعلاج داخل وحدة العناية المركزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور الإخطار، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية فحص أسباب سقوط العاملين والإجراءات المتخذة للسلامة المهنية داخل موقع المشروع.

ويُعد مشروع مترو أنفاق أبوقير أحد أهم المشروعات القومية الجارية حالياً بمحافظة الإسكندرية، إذ يُنتظر أن يساهم في تخفيف الضغط المروري وتحسين منظومة النقل العام بالمحافظة.

