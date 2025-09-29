وفاة عامل وإصابة آخر في سقوط سقالة أثناء تنفيذ مترو أبوقير بالاسكندرية

شهد مشروع مترو أنفاق أبوقير بالإسكندرية، اليوم الاثنين، حادثاً مأساوياً بعد سقوط عاملين تابعين للشركة المنفذة للمشروع أثناء قيامهما بأعمال إنشائية بين محطتي فيكتوريا ومحمد نجيب.

ووفقاً للمصادر الميدانية، فقد سقط العاملان من ارتفاع داخل موقع العمل، ما أسفر عن وفاة أحدهما في الحال متأثراً بإصاباته، بينما نُقل الآخر إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث يخضع للعلاج داخل وحدة العناية المركزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور الإخطار، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية فحص أسباب سقوط العاملين والإجراءات المتخذة للسلامة المهنية داخل موقع المشروع.

ويُعد مشروع مترو أنفاق أبوقير أحد أهم المشروعات القومية الجارية حالياً بمحافظة الإسكندرية، إذ يُنتظر أن يساهم في تخفيف الضغط المروري وتحسين منظومة النقل العام بالمحافظة.