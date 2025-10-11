أستاذ علوم سياسية: غزة تحولت لقضية دولية.. والعالم يعول على مصر

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، على نجاح الجهود المصرية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستضافتها لقمة عالمية يوم الإثنين بشرم الشيخ بحضور ترامب.

وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العالم يعول على الدور المصري في المستقبل تجاه قطاع غزة ".

وتابع محمد كمال :" قمة شرم الشيخ سوف يتواجد بها عدد كبير من الرؤساء والقادة ومنهم القادة العرب وقادة دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا ".

وأكمل :" غزة تحولت إلى قضية عالمية تشغل الرأي العام في مختلف العالم ".

ولفت محمد كمال :" من الوارد أن ترامب وصل لقناعة أن تصرفات نتنياهو تضر بإسرائيل ".