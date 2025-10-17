قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس المجر: بودابست المكان الوحيد في أوروبا القادر على استضافة لقاء ترامب وبوتين

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بفخر أن بلاده ستكون الدولة المضيفة للقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرًا أن المجر أصبحت "المكان الوحيد في أوروبا" الذي يمكن أن يعقد فيه مثل هذا الاجتماع.

وقال أوربان في حديث لإذاعة الدولة إن اللقاء سيعقد في العاصمة بودابست خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا إلى أن موقف بلاده المعارض لتزويد أوكرانيا بالدعم العسكري والمالي كان من الأسباب التي جعلت من المجر موقعًا مناسبًا لهذا الحدث. 

وأضاف: "بودابست هي اليوم تقريبًا المكان الوحيد في أوروبا الذي يمكن أن يعقد فيه مثل هذا الاجتماع، لأن المجر هي تقريبًا الدولة الوحيدة المؤيدة للسلام. على مدى ثلاث سنوات، كنا البلد الوحيد الذي يدعو علنًا وبصوت مرتفع للسلام".

وكان ترامب قد أعلن الخميس عن اجتماعه الثاني هذا العام مع بوتين، قبل لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، دون تحديد موعد دقيق للاجتماع مع الرئيس الروسي.

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل ترامب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال لقائه مع بوتين في أغسطس الماضي في ألاسكا، وهو الملف الذي يشكل محورًا رئيسيًا في حملته الانتخابية لإثبات قدرته على "وقف النزيف في أوكرانيا".

استضافة بودابست لهذا اللقاء تحمل رمزية خاصة، إذ شهدت العاصمة المجرية عام 1994 توقيع "مذكرة بودابست" التي منحت أوكرانيا ضمانات بسيادتها وسلامة أراضيها مقابل تخليها عن ترسانتها النووية، وهي الاتفاقية التي يرى الأوكرانيون اليوم أنها تحولت إلى "رمز لوعود بلا معنى" بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 وشنها غزوًا شاملًا عام 2022.

ورغم أن أوربان يصف موقفه بأنه "مؤيد للسلام"، فإن منتقديه داخل الاتحاد الأوروبي يعتبرون سياسته انحيازًا للكرملين وتفكيكًا لوحدة الموقف الأوروبي في مواجهة العدوان الروسي. فمنذ بداية الحرب، رفضت المجر تمرير الأسلحة إلى أوكرانيا عبر أراضيها، وهددت مرارًا باستخدام الفيتو ضد العقوبات الأوروبية على موسكو، كما زادت وارداتها من الطاقة الروسية بدلًا من تقليصها.

وقال أوربان إنه تحدث مع ترامب مساء الخميس، وسيتحدث مباشرة مع بوتين صباح الجمعة، معتبرًا أن اختيار بودابست لاستضافة اللقاء يعد "إنجازًا سياسيًا شخصيًا" له، 

وأضاف: "لا أحد يعلم متى كانت آخر مرة شهدت فيها المجر حدثًا دبلوماسيًا بهذا الحجم. نحن لا نكتفي بدور الدولة المضيفة، بل نُعتبر طرفًا في إنجاز سياسي مهم".

يذكر أن المجر من الدول الموقعة على نظام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أصدرت عام 2023 مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وبموجب المعاهدة، يتوجب على بودابست اعتقاله إذا دخل أراضيها، غير أن أوربان أعلن في أبريل الماضي أن حكومته ستبدأ إجراءات الانسحاب من المحكمة، بعد أن استقبل في بودابست رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الصادر بحقه أيضًا مذكرة توقيف على خلفية جرائم ضد الإنسانية في غزة.

