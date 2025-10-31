قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
لبنان.. عون طلب من ألمانيا الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف الأعمال العدائية
بط ووز ولحوم.. كبير الأثريين عن مقبرة توت عنخ آمون
ذاكرة أمة وجمال لا يفنى.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير
ماذا قالت يسرا المسعودي عن افتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Galaxy AI يقتحم سطح المكتب.. متصفح سامسونج يفتح عالما جديدا للتصفح

Samsung Internet
Samsung Internet
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، عن إطلاق النسخة التجريبية من Samsung Internet للكمبيوتر الشخصي، موسعة بذلك متصفحها الشهير من الهواتف إلى أجهزة سطح المكتب.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تهدف النسخة الجديدة إلى منح المستخدمين تجربة تصفح سلسة ومتصلة عبر جميع أجهزة سامسونج، في خطوة جديدة نحو دمج المتصفح ضمن نظام Galaxy AI المتنامي.

وقال ون-جون تشوي، المدير التنفيذي لقطاع تجربة سامسونج المحمولة: "مع توسيع نطاق متصفح سامسونج إلى أجهزة الكمبيوتر، نحن متحمسون لدعوة المستخدمين للمشاركة في تشكيل مستقبل التصفح معنا". 

وأضاف أن النسخة التجريبية الجديدة تقرب بين تجربة الهاتف والكمبيوتر، مع تمهيد الطريق لتحديثات مستقبلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجعل التصفح أكثر ذكاء.

Samsung Internet للكمبيوتر الشخصي

تجربة سلسة بين الهاتف والكمبيوتر

يوفر Samsung Internet للكمبيوتر الشخصي إمكانية مزامنة العلامات المرجعية، وسجل التصفح، وبيانات Samsung Pass، مما يسهل تسجيل الدخول إلى المواقع وملء المعلومات تلقائيا بأمان على أي جهاز. 

كما يمكن للمستخدمين متابعة ما بدأوه على الهاتف مباشرة على الكمبيوتر، لضمان تجربة متسقة عبر المنصات.

وبمجرد تسجيل الدخول بحساب سامسونج، يمكن الوصول إلى ميزات Galaxy AI مثل Browsing Assist، التي توفر ملخصات سريعة للصفحات وترجمات فورية، بهدف توفير الوقت ومساعدة المستخدمين في العثور على المعلومات بسرعة أكبر.

أمان وخصوصية مدمجة

تم بناء المتصفح وفق إطار سامسونج القياسي للخصوصية والأمان. حيث يقوم Smart Anti-Tracking بمنع تتبع الطرف الثالث الذي يحاول جمع البيانات الشخصية، بينما تعرض لوحة Privacy Dashboard إعدادات الخصوصية وتديرها في الوقت الفعلي.

توفر المتصفح

تتوفر النسخة التجريبية من Samsung Internet للكمبيوتر الشخصي ابتداء من 30 أكتوبر 2025 لمستخدمي ويندوز 11 و 10 (الإصدار 1809 أو أعلى) في الولايات المتحدة وكوريا، على أن تضاف مناطق أخرى لاحقا.

سامسونج متصفح سامسونج للكمبيوتر Galaxy AI Samsung Internet

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

رئبس هيئة الرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مستشفيات جامعة مونبلييه بفرنسا

وزيرا التعليم المصري والياباني

وزير التعليم الياباني: حريصون على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية التعليمية مع مصر

المتحف المصري الكبير

رئيس اقتصادية قناة السويس: المتحف الكبير يجسد إرادة دولة قادرة على صنع المستقبل

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد