Galaxy AI يقتحم سطح المكتب.. متصفح سامسونج يفتح عالما جديدا للتصفح

أعلنت شركة سامسونج، عن إطلاق النسخة التجريبية من Samsung Internet للكمبيوتر الشخصي، موسعة بذلك متصفحها الشهير من الهواتف إلى أجهزة سطح المكتب.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تهدف النسخة الجديدة إلى منح المستخدمين تجربة تصفح سلسة ومتصلة عبر جميع أجهزة سامسونج، في خطوة جديدة نحو دمج المتصفح ضمن نظام Galaxy AI المتنامي.

وقال ون-جون تشوي، المدير التنفيذي لقطاع تجربة سامسونج المحمولة: "مع توسيع نطاق متصفح سامسونج إلى أجهزة الكمبيوتر، نحن متحمسون لدعوة المستخدمين للمشاركة في تشكيل مستقبل التصفح معنا".

وأضاف أن النسخة التجريبية الجديدة تقرب بين تجربة الهاتف والكمبيوتر، مع تمهيد الطريق لتحديثات مستقبلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجعل التصفح أكثر ذكاء.

Samsung Internet للكمبيوتر الشخصي

تجربة سلسة بين الهاتف والكمبيوتر

يوفر Samsung Internet للكمبيوتر الشخصي إمكانية مزامنة العلامات المرجعية، وسجل التصفح، وبيانات Samsung Pass، مما يسهل تسجيل الدخول إلى المواقع وملء المعلومات تلقائيا بأمان على أي جهاز.

كما يمكن للمستخدمين متابعة ما بدأوه على الهاتف مباشرة على الكمبيوتر، لضمان تجربة متسقة عبر المنصات.

وبمجرد تسجيل الدخول بحساب سامسونج، يمكن الوصول إلى ميزات Galaxy AI مثل Browsing Assist، التي توفر ملخصات سريعة للصفحات وترجمات فورية، بهدف توفير الوقت ومساعدة المستخدمين في العثور على المعلومات بسرعة أكبر.

أمان وخصوصية مدمجة

تم بناء المتصفح وفق إطار سامسونج القياسي للخصوصية والأمان. حيث يقوم Smart Anti-Tracking بمنع تتبع الطرف الثالث الذي يحاول جمع البيانات الشخصية، بينما تعرض لوحة Privacy Dashboard إعدادات الخصوصية وتديرها في الوقت الفعلي.

توفر المتصفح

تتوفر النسخة التجريبية من Samsung Internet للكمبيوتر الشخصي ابتداء من 30 أكتوبر 2025 لمستخدمي ويندوز 11 و 10 (الإصدار 1809 أو أعلى) في الولايات المتحدة وكوريا، على أن تضاف مناطق أخرى لاحقا.