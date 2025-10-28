قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
زلزال شديد بقوة 6.1 ريختر يضرب غرب تركيا.. والبحوث الفلكية تطمئن المصريين
عمرو أديب: لو استقر الوضع في السودان تقدر تأكِّل العالم
أطلق عليه 5 رصاصات.. براءة ضابط إيطالي من قتل شاب مصري
زلزال مرسي مطروح.. معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية
المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفل بعودة مجد الحضارة في يوم إجازة وطنية وتاريخ ثقافي يسطع من قلب الجيزة
على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح
شاهد .. ملوك على الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير
هاتف Galaxy TriFold.. سامسونج تكشف الأسواق المستهدفة لجهازها القابل للطي ثلاثياً

احمد الشريف

تستعد سامسونج لإطلاق هاتفها الثوري Galaxy TriFold الذي يأتي بنظام طي ثلاثي، حيث سيتوفر حصرياً في عدد محدود جداً من الأسواق، ويعد هذا التوجه ضمن سياسة الشركة في طرح الأجهزة الجديدة بشكل تدريجي وحذر.​

الأسواق المستهدفة: إطلاق محدود واستثناء أمريكا وأوروبا

بحسب التقارير التقنية والتسريبات الأخيرة، سيتم إطلاق Galaxy TriFold فقط في كوريا الجنوبية، الصين، سنغافورة، تايوان، وربما الإمارات العربية المتحدة.

بينما ستغيب الأسواق الأمريكية والأوروبية عن قائمة الإطلاق الأول بسبب تخوّف سامسونج من ضعف الإقبال على الشكل الجديد وارتفاع تكلفة الإنتاج. وتشير التقارير إلى أن الشركة لم تقرر بعد تعميم الهاتف في الأسواق الدولية، حيث أنتجت فقط 50 ألف وحدة كتجربة أولية لاختبار رد فعل المستخدمين.

سعر مرتفع وتجربة استخدام غير تقليدية

من المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر يصل إلى ثلاثة آلاف دولار، ما يجعله خياراً مكلفاً للغاية في فئة الهواتف الذكية. 

ويستهدف Galaxy TriFold المستخدمين الباحثين عن تجربة تجمع بين الهاتف والتابلت، حيث يقدم شاشة قابلة للطي في مكانين ليوفر مساحة عرض أكبر بشكل ثوري مقارنة بجهاز Galaxy Z Fold التقليدي.

مخاوف من مشاكل الجيل الأول ونصائح الخبراء

تشير الخبرة السابقة إلى أن الأجهزة الأولى في التقنيات الجديدة غالباً ما تعاني من أعطال ومشاكل، وهو ما دعا سامسونج لاعتماد إطلاق محدود للـ TriFold تحسبًا لأي خلل تقني قد يظهر لاحقًا. 

ووفق استطلاع رأي نُشر على Phone Arena، عبّر 56% من المستخدمين عن رغبتهم بالحصول على الهاتف الجديد، بينما رفض 23% دفع هذا المبلغ، و21% فضلوا انتظار الجيل الثاني لتفهّم المخاطر التقنية المحتملة.

موعد الإعلان الرسمي وكواليس العرض

تخطط سامسونج للإعلان العالمي عن الجهاز في قمة APEC الشهر المقبل، حيث سيتم عرض الهاتف خلف الزجاج بدون السماح بتجارب عملية للمستخدمين أو الصحفيين، ويُتوقع بدء البيع خلال الأسابيع الأخيرة من 2025.

يمثل Galaxy TriFold قفزة تكنولوجية في عالم الهواتف الذكية، ورغم الطرح الحذر والسعر المرتفع، تعكس خطط سامسونج رغبتها في ريادة الشكل الجديد وتقييم جدوى الاستثمار في التقنيات المستقبلية قبل التوسع في الأسواق العالمية.

