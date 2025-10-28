قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنوك تبدأ إخطار العملاء بتحديث التوقيت الشتوي.. تفاصيل
حديث العالم عن المتحف المصري الكبير.. وسائل إعلام عربية ودولية تتغنى بـ "المشروع الحضاري"
الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة
بنبرة الحرب .. نتنياهو يأمر قوات الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية في غـزة
الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح ناقلة نفط
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أمر الجيش بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة فورا
محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام كريستال بالاس
تحذيرات من الإفراط في تناول شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر خفية
رئيس وزراء إثيوبيا: لن نبقى دولة حبيسة والوصول للبحر الأحمر حتمي
رغم تراجع المستوى التهديفي.. محمد صلاح يتفوق في صناعة الفرص بالدوري الإنجليزي
أرخص 5 سيارات صينية في مصر بالأسعار والمواصفات
محافظ سوهاج لرئيس الحي: ارفع كل الإشغالات دي مش لازم أنزل بنفسي وأشوف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سامسونج تكشف عن Galaxy Tri-Fold أول هاتف بثلاث شاشات قابلة للطي

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت سامسونج للعالم للمرة الأولى عن النموذج الأولي لهاتفها المنتظر القابل للطي Tri-Fold، وذلك خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ 2025 (APEC) التي تجرى فعالياتها حاليًا. العرض جاء ضمن فعالية خاصة أُقيمت في جناح سامسونج "K-Tech"، حيث ظهر الجهاز خلف زجاج واقٍ، دون السماح للجمهور بتجربته عمليًا.​

تفاصيل التصميم: طي مبتكر يختلف عن المنافسين

استعرضت الصور المسربة كيفية طي الجهاز الجديد: حيث ينغلق نحو الداخل بطريقة أشبه بطي الرسائل الورقية، ليوفر شاشة ضخمة عند الفتح الكامل تدمج بين الهاتف والتابلت. 

لم تعلن الشركة الاسم الرسمي بعد؛ إذ تشير التسريبات إلى أنه قد يحمل اسم Galaxy G Fold، لكن حتى الآن يبقى مجرد نموذج أولي غير نهائي، مع احتمال وجود مفاجآت عند الطرح الرسمي النهائي.

المواصفات المتوقعة: شاشة عملاقة ومعالجة جبارة

رغم تكتّم سامسونج على التفاصيل، كشفت الشائعات والتسريبات أن شاشة الغطاء ستكون بحجم 6.5 إنش، بينما تصل الشاشة الداخلية إلى 10 إنش تقريبًا، مدعومة بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع كاميرا أساسية بقوة قد تصل إلى 200 ميجابكسل وزوم رقمي يصل 100x. 

كما سيضم الهاتف ميزات تعدد النوافذ المطوّرة بالكامل لاستثمار الشاشة الثلاثية، ومن المرجح أن يتخطى سعره حاجز 3 آلاف دولار.

كمية الإنتاج وأسواق الإطلاق: إصدار محدود وتجربة أولى

تشير التقارير الأولية إلى أن سامسونج ستطرح الهاتف بكمية تتراوح بين 50,000 و200,000 جهاز فقط، مركزةً على أسواق مثل كوريا الجنوبية، والصين، وسنغافورة، وتايوان، وربما الإمارات. 

أما الأسواق الأمريكية والأوروبية فقد يتم استثناؤها من مرحلة الإطلاق الأولى، انتظارًا لرد الفعل الأولي للمستخدمين.

انعكاسات الابتكار: هل يصبح فئة جديدة أم مجرد رفاهية؟

يرى مراقبون أن Galaxy Tri-Fold يشكل اختبارًا للسوق وقد يحدد مستقبل الهواتف القابلة للطي ما إذا كانت ستتحول لفئة جماهيرية أم تبقى منتجاً نخبوياً باهظ الثمن للمستخدمين الأوائل ومحبي اقتناء كل جديد.

تمثل خطوة سامسونج برهانًا عالي المخاطرة على تقنيات الطي الثلاثي، وتنذر بانفتاح واسع في صناعة الهواتف الذكية، حيث تتداخل تجربة الهاتف والتابلت في جهاز واحد بحجم شاشة غير مسبوق وجودة تصنيع رائدة.

سامسونج Galaxy Tri Fold K Tech

تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته
بذور اليقطين
فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014
مخاطر الإفراط في استهلاك حبوب البوبا شاي الفقاعات
400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

