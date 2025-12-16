قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي
ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ما الفرق بين محركي فورد الثماني الأسطوانات «جودزيلا» و«ميجازيلا»؟

فورد
فورد
عزة عاطف

في عالم شاحنات المهام الثقيلة، تبرز محركات فورد الثمانية الأسطوانات التي تعمل بالبنزين كخيارات قوية توفر بديلاً لمحركات الديزل، مثل محرك "باور ستروك" (6.7 لتر V8) الذي لا يزال يتصدر من حيث قوة السحب الهائلة. 

ومع ذلك، فإن فورد قدمت محركين بنزين V8 عملاقين يمتلكان اختلافات واضحة: هما جودزيلا نسخته الأقوى ميجازيلا، وكلاهما يهدف إلى تلبية احتياجات عزم الدوران الضرورية لجر الأوزان الكبيرة.

محرك جودزيلا V8: الخيار القياسي لـ “سوبر ديوتي”

محرك جودزيلا، الذي أطلقته فورد في عام 2020، هو محرك بنزين V8 بسحب طبيعي للهواء (Naturally Aspirated) بسعة 7.3 لتر. 

صمم هذا المحرك خصيصًا ليكون خيار البنزين القوي لشاحنات فورد سوبر ديوتي (Ford Super Duty). 

يوفر محرك جودزيلا في طرازات سوبر ديوتي 2026 أداءً ممتازاً لفئته، حيث يولد قوة تبلغ 430 حصاناً وعزم دوران يبلغ 485 رطل قدم. 

ويعتبر جودزيلا خيارًا موثوقًا وعمليًا يوفر توازنًا جيدًا بين القوة المطلوبة للقطر والعمليات الشاقة، وبين كفاءة التشغيل والتكاليف الأولية مقارنة بمحركات الديزل.

ميجازيلا: التعديل ذو الأداء الفائق

لم تتوقف فورد عند جودزيلا، بل عملت على تطوير نسخة محسنة وأكثر قوة أطلقت عليها اسم ميجازيلا. 

على الرغم من أن ميجازيلا تشترك في الأساس المعماري مع جودزيلا، فإنها تعتبر نسخة معدلة وقوية للغاية، وغالبًا ما يتم توفيرها كـ "محرك صندوقي" (Crate Engine) للبيع بشكل منفصل لأغراض التعديل والأداء العالي. 

يتمثل الاختلاف الأكبر بين المحركين في القوة المضافة وعزم الدوران. 

تستخدم ميجازيلا غالبًا مكونات داخلية أقوى، وتعديلات على نظام العادم والسحب وأجزاء المحرك الداخلية لزيادة القدرة الحصانية بشكل كبير جدًا مقارنة بالنسخة القياسية من جودزيلا، ما يجعلها تستهدف بشكل أكبر عشاق الأداء والتعديلات الذين يسعون للحصول على أقصى قدر من القوة.

باختصار، كلاهما محرك V8 ضخم يعمل بالبنزين، ولكن جودزيلا هي النسخة القياسية الموجهة للإنتاج التجاري والعمل اليومي في الشاحنات الثقيلة، بينما ميجازيلا هي النسخة ذات الأداء الفائق والمعدلة لتقديم قوة وعزم دوران أعلى بكثير من الإصدار الأساسي لغير الراغبين في الاكتفاء بأرقام الأداء القياسية.

فورد ميجازيلا فورد جودزيلا محركات السيارات محرك ثماني الأسطوانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

كارل ربتش

مخرج إعلانات سيارات شهير متهم بالاحتيال على نتفليكس

. تحديث HyperOS 3

هل هاتفك منهم .. تحديث HyperOS 3 متوفر الآن لهذه الأجهزة

فورد

ما الفرق بين محركي فورد الثماني الأسطوانات «جودزيلا» و«ميجازيلا»؟

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد