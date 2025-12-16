ما الفرق بين محركي فورد الثماني الأسطوانات «جودزيلا» و«ميجازيلا»؟

في عالم شاحنات المهام الثقيلة، تبرز محركات فورد الثمانية الأسطوانات التي تعمل بالبنزين كخيارات قوية توفر بديلاً لمحركات الديزل، مثل محرك "باور ستروك" (6.7 لتر V8) الذي لا يزال يتصدر من حيث قوة السحب الهائلة.

ومع ذلك، فإن فورد قدمت محركين بنزين V8 عملاقين يمتلكان اختلافات واضحة: هما جودزيلا نسخته الأقوى ميجازيلا، وكلاهما يهدف إلى تلبية احتياجات عزم الدوران الضرورية لجر الأوزان الكبيرة.

محرك جودزيلا V8: الخيار القياسي لـ “سوبر ديوتي”

محرك جودزيلا، الذي أطلقته فورد في عام 2020، هو محرك بنزين V8 بسحب طبيعي للهواء (Naturally Aspirated) بسعة 7.3 لتر.

صمم هذا المحرك خصيصًا ليكون خيار البنزين القوي لشاحنات فورد سوبر ديوتي (Ford Super Duty).

يوفر محرك جودزيلا في طرازات سوبر ديوتي 2026 أداءً ممتازاً لفئته، حيث يولد قوة تبلغ 430 حصاناً وعزم دوران يبلغ 485 رطل قدم.

ويعتبر جودزيلا خيارًا موثوقًا وعمليًا يوفر توازنًا جيدًا بين القوة المطلوبة للقطر والعمليات الشاقة، وبين كفاءة التشغيل والتكاليف الأولية مقارنة بمحركات الديزل.

ميجازيلا: التعديل ذو الأداء الفائق

لم تتوقف فورد عند جودزيلا، بل عملت على تطوير نسخة محسنة وأكثر قوة أطلقت عليها اسم ميجازيلا.

على الرغم من أن ميجازيلا تشترك في الأساس المعماري مع جودزيلا، فإنها تعتبر نسخة معدلة وقوية للغاية، وغالبًا ما يتم توفيرها كـ "محرك صندوقي" (Crate Engine) للبيع بشكل منفصل لأغراض التعديل والأداء العالي.

يتمثل الاختلاف الأكبر بين المحركين في القوة المضافة وعزم الدوران.

تستخدم ميجازيلا غالبًا مكونات داخلية أقوى، وتعديلات على نظام العادم والسحب وأجزاء المحرك الداخلية لزيادة القدرة الحصانية بشكل كبير جدًا مقارنة بالنسخة القياسية من جودزيلا، ما يجعلها تستهدف بشكل أكبر عشاق الأداء والتعديلات الذين يسعون للحصول على أقصى قدر من القوة.

باختصار، كلاهما محرك V8 ضخم يعمل بالبنزين، ولكن جودزيلا هي النسخة القياسية الموجهة للإنتاج التجاري والعمل اليومي في الشاحنات الثقيلة، بينما ميجازيلا هي النسخة ذات الأداء الفائق والمعدلة لتقديم قوة وعزم دوران أعلى بكثير من الإصدار الأساسي لغير الراغبين في الاكتفاء بأرقام الأداء القياسية.