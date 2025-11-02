قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيمن الجميل: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي يعبر عن قدرة مصر وحضارتها العريقة
رئيس الوزراء يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
حكم إطلاق عبارة الجمعة السوداء.. الإفتاء: يوم عظمه الله وجعل فيه ساعة استجابة
أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي ويؤكد: المتحف المصري الكبير هدية للبشرية والعالم
أحمد موسى: العالم يرى مصر بصورة مختلفة.. وحضور 79 وفدًا دوليًا جسَّد مكانتها وأمنها
طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيا
أحمد موسى: الإعلام الدولي يتحدث عن مصر ويبث فعالياتها على الهواء مباشرة
سفير مصر في أثينا: حضور رفيع المستوى لشخصيات يونانية بحفل افتتاح المتحف الكبير بـ"الأكروبوليس"
وزير الرياضة: نؤهل منتخب ناشئي كرة اليد من سنين ..والمركز الثاني عالميا ليس هينا
أحمد موسى: نشعر دائمًا بالفخر بتاريخ مصر.. والعالم كله يتحدث عن قوتنا الناعمة
أبو الغيط يؤكد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية ويدعو لتوحيد مؤسساتها
منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات جديدة تكشف عن موعد إطلاق سامسونج سلسلة Galaxy S26

سلسلة Galaxy S26
سلسلة Galaxy S26
شيماء عبد المنعم

شهد الأسبوع الماضي العديد من التسريبات المثيرة حول سلسلة Galaxy S26 من سامسونج، ولكن يبدو أن عجلة الشائعات لم تتوقف بعد، حيث يسلط تقرير جديد الضوء على موعد محتمل للإعلان عن هذه السلسلة الرائدة القادمة.

وفقا لتقرير من أحد المواقع الكورية، فإن سامسونج تخطط على ما يبدو لعقد حدث Galaxy Unpacked القادم في 25 فبراير، أي بعد حوالي شهر من موعد الإطلاق المعتاد.

حدث مخصص للذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن يكون الحدث المقبل "مركزا على الذكاء الاصطناعي"، وسيعقد في سان فرانسيسكو، وقال مصدر مقرب من خطط سامسونج للموقع: “سامسونج تستعد لأول حدث Unpacked لها في سان فرانسيسكو منذ ثلاث سنوات، منذ إطلاق S23 في 2023”.

مضيفا، “نظرا لأن سان فرانسيسكو أصبحت مركزا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فإنها المكان المثالي لـ سامسونج، الرائدة في عصر الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لإقامة حدثها”.

سلسلة Galaxy S26

سبب التأخير قد يكون تغييرات في استراتيجية السلسلة

قد يكون التأخير مرتبطا بالتعديلات الأخيرة في استراتيجية سامسونج لتشكيلة هواتفها، أشارت التقارير السابقة إلى أن Galaxy S25 Edge كان من المفترض أن يحل محل S26 Plus، لكن مع تراجع مبيعات سلسلة Edge.

يبدو أن سامسونج قررت إعادة S26 Plus إلى التشكيلة، مما يعني أننا سنشهد مرة أخرى إعدادا مكونا من ثلاثة طرازات تشمل: Galaxy S26 و S26 Plus و S26 Ultra.

أداء شرائح المعالج Exynos و Snapdragon

من المثير للاهتمام أن التقرير يكشف أيضا عن أن سلسلة Galaxy S26 ستكون مدعومة بمعالج Exynos 2600 من سامسونج، بما في ذلك طراز Ultra، لأول مرة منذ سلسلة Galaxy S22. 

ولكن، ستستمر سامسونج في استراتيجيتها الثنائية للشرائح، حيث ستتلقى بعض الأسواق معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد بدلا من Exynos.

كما هو الحال دائما، من المتوقع أن تقسم سامسونج المناطق بناء على توافر الشرائح، متبعة نفس النهج الذي اعتمدته في الأجيال السابقة.

سامسونج سلسلة Galaxy S26 موعد إطلاق Galaxy S26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

أرشيفية

بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

سعر استخراج الفيش الجنائى

سعر استخراج الفيش الجنائى 2025

ترشيحاتنا

الإعلامية بسمة وهبة

عطر مستوحى من التاريخ.. بسمة وهبة: فكرة “برفيوم الفراعنة” عبقرية ومبهرة

حماس

خبير بالأمن القومي الأمريكي: المشكلة عند حماس والحل في تذويبها وليس تدميرها

المتحف المصري الكبير

السفير عمر عامر: المتحف المصري الكبير أيقونة حضارية تؤكد ريادة مصر ومكانتها المرموقة بين الأمم

بالصور

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

فيديو

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد