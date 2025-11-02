تسريبات جديدة تكشف عن موعد إطلاق سامسونج سلسلة Galaxy S26

شهد الأسبوع الماضي العديد من التسريبات المثيرة حول سلسلة Galaxy S26 من سامسونج، ولكن يبدو أن عجلة الشائعات لم تتوقف بعد، حيث يسلط تقرير جديد الضوء على موعد محتمل للإعلان عن هذه السلسلة الرائدة القادمة.

وفقا لتقرير من أحد المواقع الكورية، فإن سامسونج تخطط على ما يبدو لعقد حدث Galaxy Unpacked القادم في 25 فبراير، أي بعد حوالي شهر من موعد الإطلاق المعتاد.

حدث مخصص للذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن يكون الحدث المقبل "مركزا على الذكاء الاصطناعي"، وسيعقد في سان فرانسيسكو، وقال مصدر مقرب من خطط سامسونج للموقع: “سامسونج تستعد لأول حدث Unpacked لها في سان فرانسيسكو منذ ثلاث سنوات، منذ إطلاق S23 في 2023”.

مضيفا، “نظرا لأن سان فرانسيسكو أصبحت مركزا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فإنها المكان المثالي لـ سامسونج، الرائدة في عصر الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لإقامة حدثها”.

سلسلة Galaxy S26

سبب التأخير قد يكون تغييرات في استراتيجية السلسلة

قد يكون التأخير مرتبطا بالتعديلات الأخيرة في استراتيجية سامسونج لتشكيلة هواتفها، أشارت التقارير السابقة إلى أن Galaxy S25 Edge كان من المفترض أن يحل محل S26 Plus، لكن مع تراجع مبيعات سلسلة Edge.

يبدو أن سامسونج قررت إعادة S26 Plus إلى التشكيلة، مما يعني أننا سنشهد مرة أخرى إعدادا مكونا من ثلاثة طرازات تشمل: Galaxy S26 و S26 Plus و S26 Ultra.

أداء شرائح المعالج Exynos و Snapdragon

من المثير للاهتمام أن التقرير يكشف أيضا عن أن سلسلة Galaxy S26 ستكون مدعومة بمعالج Exynos 2600 من سامسونج، بما في ذلك طراز Ultra، لأول مرة منذ سلسلة Galaxy S22.

ولكن، ستستمر سامسونج في استراتيجيتها الثنائية للشرائح، حيث ستتلقى بعض الأسواق معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد بدلا من Exynos.

كما هو الحال دائما، من المتوقع أن تقسم سامسونج المناطق بناء على توافر الشرائح، متبعة نفس النهج الذي اعتمدته في الأجيال السابقة.