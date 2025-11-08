قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيلون ماسك يطارد الرقم القياسي الأعظم.. هل سيصبح أول تريليونير في التاريخ؟

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة تسلا أن مساهميها صوتوا لصالح خطة المكافآت الخاصة بالرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي تقترب قيمتها من تريليون دولار، بنسبة دعم بلغت 75% من الأسهم المشاركة في التصويت.

وكان أعضاء مجلس الإدارة قد أوصوا المساهمين بالموافقة على الخطة التي قدمت في سبتمبر الماضي، بينما أوصت كبار مستشاري التصويت، مثل Glass Lewis وISS، بالتصويت ضدها، وتم الإعلان عن نتائج التصويت يوم الخميس خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في أوستن، تكساس.

في سياق آخر، قدم مستثمر فردي، ستيفن هوك، اقتراحا يسمح لـ تسلا بالاستثمار في شركة xAI، وهي شركة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ إيلون ماسك، والتي تأسست في مارس 2023 لمنافسة OpenAI. 

وأشار براندون إرارت، المستشار القانوني لـ تسلا، إلى أن الاقتراح حصل على أصوات مؤيدة أكثر من المعارضة، مع وجود عدد من الممتنعين، وأن الشركة تدرس الخطوات التالية.

تفاصيل خطة المكافآت

تشمل خطة مكافآت إيلون ماسك، الذي يعد أغنى شخص في العالم، 12 شريحة من الأسهم تمنح عند تحقيق تسلا أهدافا محددة خلال العقد القادم. 

كما تمنح الخطة إيلون ماسك زيادة في قوة التصويت داخل الشركة، ما يزيد حصته من نحو 13% إلى 25%، أي أكثر من 423 مليون سهم إضافي.

الشريحة الأولى تمنح عند وصول القيمة السوقية للشركة إلى 2 تريليون دولار، بينما تبلغ القيمة الحالية حوالي 1.54 تريليون دولار.

الشرايح التسع التالية تمنح عند زيادة القيمة السوقية بمقدار 500 مليار دولار لكل شريحة حتى تصل إلى 6.5 تريليون دولار.

آخر شريحتين تمنح إذا ارتفعت القيمة السوقية بمليار دولار لكل شريحة، أي أن الشركة ستحتاج إلى 8.5 تريليون دولار للحصول على كامل الحزمة.

تشمل الأهداف الأخرى تحقيق أرباح سنوية معدلة تتراوح بين 50 و400 مليار دولار، وتوصيل 20 مليون سيارة، ووجود 10 ملايين اشتراك نشط في نظام القيادة الذاتية الكاملة FSD، وتسليم مليون روبوت Optimus، وتشغيل مليون روبوتاكس تجاريا، حتى الآن، سلمت تسلا أكثر من 8 ملايين سيارة.

وفي الاجتماع، صرح إيلون ماسك بأن روبوتات Optimus ستساهم في "القضاء على الفقر"، و"توفير رعاية طبية مذهلة للجميع"، وستكون "أكبر من الهواتف المحمولة وكل شيء آخر"، كما أشار إلى إمكانية استخدامها “للكبح المستقبلي للجريمة”، ولم يقدم ماسك موعدا محددا لتحقيق هذه الأهداف.

إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة حتى دون تحقيق جميع الأهداف
تشير التقارير إلى أن إيلون ماسك قد يجني عشرات المليارات من الدولارات حتى دون تحقيق معظم الأهداف، وقد يحصل على أكثر من 50 مليار دولار بمجرد تحقيق عدد قليل من الأهداف الأكثر قابلية للتحقيق. 

كما تتيح "الأحداث المغطاة" له الحصول على الأسهم دون الوفاء بالمعايير التشغيلية، وتشمل الكوارث الطبيعية، الحروب، الجوائح، والتغيرات القانونية والتنظيمية.

وجاء التصويت بعد حكم محكمة ديلاوير العام الماضي الذي قضى بأن خطة مكافآت ماسك لعام 2018 تم منحها بشكل غير صحيح ويجب إلغاؤها، حيث قدم إيلون ماسك استئنافا وستنظر المحكمة العليا في ديلاوير في القرار.

إلى جانب قيادة تسلا، يدير ماسك xAI، ويقود SpaceX وStarlink، ويشارك في تأسيس Neuralink وThe Boring Company، بالإضافة إلى نشاطه السياسي المكثف في الولايات المتحدة.

وتظهر دراسة نشرت مؤخرا أن مبيعات تسلا بين أكتوبر 2022 وأبريل 2025 في الولايات المتحدة كانت ستكون أعلى بنسبة 67% إلى 83% بدون أفعال ماسك المثيرة للجدل والسياسية.

وتحدد خطة المكافآت الجديدة لا حدودا لنشاط إيلون ماسك السياسي، ولا تشترط الحد الأدنى من الوقت الذي يجب أن يقضيه في العمل بشركة تسلا.

