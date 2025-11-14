قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج
صحة بني سويف: قافلة تُقدم أكثرمن 3600 خدمة طبية بالمجان لأهالي قرية شاطر بإهناسيا
غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟
أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية تبدأ العمل مايو المقبل
قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع
الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
أدعوا له بالرحمة.. موعد ومكان جنازة محمد صبري نجم الزمالك
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
كيفية إضافة الأبناء والزوجة على بطاقه التموين
Motorola Edge 70.. موتورولا تطلق هاتف فائق النحافة بميزات رائدة بسعر متوسط

شيماء عبد المنعم

بعد طرحه في عدد من الأسواق العالمية، تستعد موتورولا لإطلاق هاتف Motorola Edge 70 في الهند، بوصفه الجيل الجديد لهاتف Edge 60 الذي قدم العام الماضي، ويجذب الجهاز الأنظار بتصميمه فائق النحافة بسمك 5.99 ملم فقط ووزن لا يتجاوز 159 جراما، ما يجعله واحدا من أنحف الهواتف في فئته.

ويقدم موتورولا Edge 70 مزيجا من الأناقة والأداء، ليستهدف المستخدمين الباحثين عن هاتف أنيق دون التضحية بالقوة أو المتانة. كما يعد بتجربة استخدام متكاملة تشمل أداء سلسا، متانة طويلة الأمد، تجربة عرض متميزة، وتحسينات على مستوى الأمن.

مواصفات موتورولا Motorola Edge 70

يأتي هاتف Motorola Edge 70 بشاشة كبيرة من نوع pOLED، تتميز بسطوع قوي ودقة عرض عالية، لتوفر تجربة مشاهدة غامرة سواء في الاستخدام اليومي أو الألعاب. 

ويتمتع الجهاز بمعايير قوية من التحمل، حيث يحمل شهادتي IP68 أو IP69 بالإضافة إلى اجتياز اختبارات المتانة العسكرية، ما يجعله مقاوما للتآكل والاستخدام القاسي.

ويعتمد الهاتف على بطارية سيليكون-كربون مدعومة بخيارات شحن سريع سلكي ولاسلكي، مع وعود بأداء يدوم طويلا دون الحاجة للشحن المتكرر.

زودت موتورولا هاتف Edge 70 بنظام تصوير مزدوج يضم عدستين بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة وعدسة واسعة للغاية، ما يجعله خيارا مميزا لمحبي التصوير، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية التفصيل.

ويعمل الجهاز بنظام Android 16 مع تحسينات خاصة من موتورولا وتجربة استخدام نظيفة، بالإضافة إلى 6 سنوات من التحديثات الأمنية، ما يعكس تركيز الشركة على الاستدامة والموثوقية.

الهاتف يأتي بمجموعة ألوان مميزة من اختيار Pantone، ومع نسخة مميزة تحمل لون أخضر برونزي مستوحى من ألوان “السيليساو” البرازيلية، ويتميز الجهاز بإطار من الألومنيوم المصقول، ولوحة كاميرا معدنية مصقولة، وشعار Moto مصقول أيضا.

 يما يأتي باقي الغطاء الخلفي بملمس يشبه النايلون الخشن الذي يمنح شعورا يشبه القماش من حيث اللمس والمظهر، مع تصميم يجمع بين الإحساس والهوية البصرية القوية.

من المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف نحو سعر 800 يورو في الأسواق الأوروبية.

