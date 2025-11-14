ثروته نصف تريليون دولار وحياته تحت خط الفقر.. ماذا يفعل إيلون ماسك بكل أمواله؟

- إيلون ماسك بين ثروة فلكية وحياة متواضعة

يعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ومالك “سبيس إكس”، واحدا من أغنى رجال العالم منذ سنوات، وقد بلغت ثروته مؤخرا مستويات غير مسبوقة، ليصبح أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته نصف تريليون دولار.



ورغم أن إيلون ماسك، أن ثروته قفزت مؤخرا إلى مستويات غير مسبوقة حين أصبح أول "نصف تريليونير"، إلا أن حياته اليومية تبدو بعيدة عن البذخ الذي يتوقعه كثيرون.

ورغم هذه الثروة الهائلة، يؤكد إيلون ماسك أنه يعيش حياة بسيطة بعيدة عن مظاهر البذخ والترف، ففي عام 2021، صرح بأنه يسكن في منزل متواضع بولاية تكساس لا تتجاوز قيمته 50 ألف دولار.

كما أكدت شريكته السابقة المغنية الكندية غرايمز، التي أنجب منها طفلين، في مقابلة مع فانيتي فير عام 2022 أنه لا يعيش حياة المليارديرات، بل أحيانا "أقل من خط الفقر"، مشيرة إلى أنه رفض شراء مرتبة جديدة رغم وجود ثقب في المرتبة القديمة.

من قصور بيل-إير إلى بيت صغير في تكساس

في سنوات سابقة، كان لدى إيلون ماسك محفظة عقارية ضخمة في حي "بيل-إير" الفاخر بولاية كاليفورنيا، حيث امتلك سبعة منازل بلغت قيمتها الإجمالية نحو 100 مليون دولار، تضم مسابح ومكتبات وقاعات احتفال وملاعب تنس.

إلا أن الملياردير الأمريكي قرر في عام 2020 التخلي عن جميع ممتلكاته، معلنا على "تويتر" أنه سيبيع "كل ممتلكاته المادية تقريبا" ولن يمتلك منزلا بعد الآن، قائلا: “لا أحتاج المال، أكرس نفسي للمريخ والأرض، الممتلكات عبء على الإنسان”، وبالفعل باع المنازل، قبل أن يستعيد ملكية منزل وايلدر في يونيو 2025 بعد تعثر المشتري في السداد.

في المقابل، أكد إيلون ماسك أن منزله الأساسي هو وحدة سكنية صغيرة مسبقة الصنع قرب مقر "سبيس إكس" في تكساس، مشيرا إلى أنه أحيانا لا يملك منزلا على الإطلاق ويبيت في منازل أصدقائه، وهو ما دفع الرئيس التنفيذي السابق لـ جوجل لاري بايج إلى وصفه عام 2015 بأنه "شبه بلا مأوى".

سيارات خارقة بعضها في الفضاء

رغم تقشفه في العقارات، إلا أن إيلون ماسك يهوى السيارات الفريدة، تضمن مجموعته سيارات فورد موديل T الكلاسيكية، وجاكوار E-Type من عام 1967، وماكلارين F1 التي تحطمت وأصلحها لاحقا، وتسلا رودستر، التي أرسلها إلى الفضاء في عام 2018.

أما أغرب ما يمتلكه، فهي سيارة لوتس إسبريت من فيلم جيمس بوند The Spy Who Loved Me (1977)، التي تتحول إلى غواصة، وقد اشتراها عام 2013 مقابل نحو مليون دولار بهدف إعادة تطويرها لتعمل كغواصة حقيقية.

الطائرات الخاصة والعمل بلا توقف

يعترف إيلون ماسك أن الطائرات الخاصة هي من بين الكماليات القليلة التي ينفق عليها بسخاء، مبررا ذلك بأنها تمنحه وقتا أطول للعمل، وتضم مجموعته عدة طائرات "غلف ستريم" تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.

العمل الخيري المثير للجدل

تبرع إيلون ماسك بمليارات الدولارات من أسهمه لصالح مؤسسات خيرية، لكن صحيفة نيويورك تايمز وصفت نشاطه الخيري بأنه "عشوائي ويخدم مصالحه بالدرجة الأولى"، مشيرة إلى أن مؤسسته الخيرية "Musk Foundation" لم تحقق الحد الأدنى المطلوب من التبرعات لثلاث سنوات متتالية، وأن جزءا كبيرا من دعمها ذهب إلى منظمات مرتبطة به.

ورغم الانتقادات، يرى إيلون ماسك أن مشاريعه نفسها هي شكل من أشكال العمل الخيري، إذ يقول إن تسلا "تسرع التحول نحو الطاقة المستدامة"، بينما تسعى سبيس إكس لضمان "بقاء البشرية على المدى الطويل"، فيما تعمل "نيورالينك" على معالجة إصابات الدماغ وتقليل المخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي.

طموحات فضائية وذكاء اصطناعي مثير للجدل

بينما يواصل إيلون ماسك تطوير تجارب زرع شرائح الدماغ في شركته "نيورالينك"، يسعى أيضا لتوسيع نفوذه في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم تحذيراته المتكررة من أن هذه التكنولوجيا قد تهدد بقاء البشرية.



وفي عام 2023 أسس شركته الخاصة xAI، قائلا إن هدفها هو "فهم الطبيعة الحقيقية للكون"، بعد أن انفصل عن شركة OpenAI التي كان من أوائل المستثمرين فيها، ورفع ضدها دعوى قضائية في فبراير 2024 متهما إياها بالتخلي عن مبادئها غير الربحية لصالح شراكتها مع مايكروسوفت.



بداياته من جنوب إفريقيا إلى وادي السيليكون

ولد إيلون ماسك في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وبرزت ميوله الريادية منذ طفولته، إذ كان يبيع بيض الشوكولاتة مع شقيقه من باب إلى باب، وطور أول لعبة إلكترونية وهو في الثانية عشرة.



ثم انتقل إلى كندا ثم الولايات المتحدة للدراسة في جامعة بنسلفانيا المرموقة، حيث حصل على درجتي الاقتصاد والفيزياء.



من "باي بال" إلى إمبراطورية تسلا وسبيس إكس

بدأ إيلون ماسك مسيرته الريادية في تسعينيات القرن الماضي خلال فورة "الإنترنت"، إذ أسس شركتين في مجال البرمجيات والخدمات المالية عبر الإنترنت، انتهت إحداهما لتصبح باي بال التي بيعت إلى "إيباي" عام 2002 مقابل 1.5 مليار دولار.



استثمر أرباحه في تأسيس سبيس إكس عام 2002 لتطوير رحلات فضائية منخفضة التكلفة، ثم انضم إلى تسلا عام 2004، ليصبح رئيسها التنفيذي بعد أربع سنوات.

تويتر يتحول إلى “إكس” ومشكلات متواصلة

في أكتوبر 2022، استحوذ إيلون ماسك على منصة تويتر مقابل 44 مليار دولار، ثم سرح آلاف الموظفين، من بينهم فرق السلامة والمراقبة، وأعاد تسميتها إلى “إكس”، لكن قيمة الشركة تراجعت لاحقا إلى نحو 9.4 مليار دولار فقط، وفق تقديرات حديثة، في ظل انسحاب عدد كبير من الشركات المعلنة بسبب تصاعد خطابات الكراهية على المنصة.

ثروة هائلة وحياة شخصية معقدة

تقدر ثروة إيلون ماسك حاليا بأكثر من 500 مليار دولار، متقدما بفارق كبير على ثاني أغنى رجل في العالم، لاري إليسون مؤسس "أوراكل" (حوالي 350 مليار دولار).



ورغم ثرائه، يقول إيلون ماسك – الذي تزوج ثلاث مرات ولديه 12 طفلا – يقول عن نفسه: “إذا عددت أخطائي فقط، سأبدو أسوأ إنسان على وجه الأرض، لكن ضعها بجانب إنجازاتي، وستفهم الصورة كاملة”.