تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 14-11-2025

محمد يحيي

تحرك سعر الذهب في مصر مجددا بعد ما يقارب من ساعتين من بدء تداولات مساء اليوم الجمعة الموافق 14-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية

ارتفاع محدود

وزاد سعر جرام الذهب مقدار 30 جنيه في المتوسط بعد هبوط بلغ 200 جنيه قبل بداية تداولات مساء اليوم في معظم محلات الصاغة

اسعار الذهب اليوم الخميس

الذهب يتذبذب

تعرض جرام الذهب لهزات متتالية على مدار الأسابيع القلائل الماضية، ليهوى بمعدل اقترب من 500 جنيه على الأقل كان آخرها 200 جنيه قبل ساعات من بداية تعاملات مساء اليوم

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو  5420 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24  الأكبر قيمة نحو  6194 جنيه للبيع و 6228 جنيه للشراء

الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5420 جنيه للبيع و 5450 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية نحو 4645 جنيه للبيع و 4671 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 14  اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو  3613 جنيه للبيع و 3633 جنيه للشراء


سعر الجنيه  الذهب  اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 43.36 ألف جنيه للبيع و 43.6 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب  اليوم

وصلت أوقية الذهب إلي 4080 دولار للبيع و 4081 دولار للشراء

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق بدعم من رهانات خفض الفائدة وإغلاق الحكومة الأمريكية

تعليق شعبة الذهب

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت خلال الأسبوع الماضي تراجعًا محدودًا وسط حالة من التذبذب والتحركات العرضية، متأثرة بالاستقرار النسبي في أسعار الذهب عالميًا وتراجع الطلب على المعدن كملاذ آمن، مشيرا إلى أن الاستقرار لن يستمر طويلا وسيغير الذهب اتجاهه مع ظهور بيانات جديدة تكشف توقعات الفائدة الأمريكية، وقد تشهد الأسواق تطورات عاصفة.

وأضاف أن التحركات الحالية في السوق المحلية تأتي بالتوازي مع الأداء العرضي للذهب عالميًا، حيث استقرت الأونصة قرب المستوى النفسي 4000 دولار دون اتجاه واضح، مع بقاء مؤشرات الزخم في حالة حيادية واستمرار حالة الترقب لدى المستثمرين لبيانات الاقتصاد الأمريكي القادمة.

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية

وأشار واصف إلى أن تأثير سعر صرف الدولار على الذهب المحلي كان محدودًا خلال الأسبوع الماضي، موضحًا أن السوق تعتمد حاليًا بشكل أكبر على تحركات الذهب العالمية أكثر من ارتباطه المباشر بسعر الدولار في البنوك.

ولفت إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية ارتفع إلى 7.74 مليار دولار في سبتمبر مقابل 7.26 مليار دولار في أغسطس، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في موقف العملة الأجنبية. 

كما تباطأ انكماش القطاع الخاص غير النفطي ليسجل 49.2 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ 48.8 نقطة في سبتمبر، وهو ما يشير إلى استقرار اقتصادي في البلاد.

وتابع رئيس الشعبة أن الذهب المحلي يحاول تكوين قاعدة سعرية حول مستوى 5350 جنيهًا للجرام، مشيرًا إلى أن ضعف الزخم الحالي يحول دون صعود الأسعار إلى مستوى 5400 جنيه للجرام في الوقت الراهن، مؤكدًا أن السوق في مرحلة انتظار وتقييم للتحركات القادمة عالميًا.

وأكد أن السوق المحلية تسير في نطاق مستقر دون ضغوط كبيرة، لافتًا إلى أن أي تحرك قوي في أسعار الذهب عالميًا أو تغير جوهري في سعر الصرف محليًا سيكون المحرك الرئيسي للاتجاه القادم للأسعار في مصر.

