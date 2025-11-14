طالع ولا نازل| أسعار الذهب اليوم في مصر تثير الجدل من جديد.. ما القصة؟

حالة من التذبذب تشهدها أسعار الذهب في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، الذي جذب اهتمام الكثير، وخاصة بعد هبوط أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم حالة من الهبوط الكبير في أسعار جميع الأعيرة، وذلك بالتزامن مع استمرار التراجع العالمي الطفيف في أسعار المعدن الأصفر.



الذهب



ويأتي هذا الانخفاض بعد موجة من التحركات المتذبذبة التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، مما أثر حالة من الجدل.

الذهب عيار 21 في مصر

سعر الذهب عيار 24 يسجل انخفاضًا كبيرًا

سجل عيار 24 – الأعلى نقاءً والأغلى سعرًا – اليوم تراجعًا واضحًا، حيث بلغ:

سعر البيع: 6234.25 جنيه

سعر الشراء: 6188.50 جنيه

التغير: -34.25 جنيه

ويعد هذا الانخفاض من أبرز التحركات في السوق، نظرًا لاعتماد الكثير من المستثمرين على هذا العيار في حفظ القيمة لفترات طويلة.

هبوط أسعار عيار 22 داخل السوق المحلي

تراجع أيضًا عيار 22 وهو ثاني أكثر الأعيرة نقاءً، ليصل إلى:

سعر البيع: 5714.75 جنيه

سعر الشراء: 5672.75 جنيه

التغير: -31.50 جنيه

عيار 21 يواصل الانخفاض ويقود حركة السوق

يظل عيار 21 هو الأكثر تداولًا في مصر، وقد شهد اليوم انخفاضًا ملحوظًا على النحو التالي:

سعر البيع: 5455 جنيه

سعر الشراء: 5415 جنيه

التغير: -30 جنيه

وتشير هذه الأرقام إلى أن السوق يميل إلى الهدوء في عمليات البيع والشراء، وسط حالة من الترقب بين المستهلكين.

الذهب

هبوط عيار 18.. انخفاض أقل لكنه مؤثر

واصل عيار 18 – الأكثر انتشارًا في المحافظات – انخفاضه ليسجل:

سعر البيع: 4675.75 جنيه

سعر الشراء: 4641.50 جنيه

التغير: -25.75 جنيه

تراجع واضح في أسعار الأعيرة الأقل وعلى رأسها عيار 14 و12 و9

عيار 14

البيع: 3636.75 جنيه

الشراء: 3610 جنيه

التغير: -20 جنيه

عيار 12

البيع: 3117.25 جنيه

الشراء: 3094.25 جنيه

التغير: -17.25 جنيه

عيار 9

البيع: 2337.75 جنيه

الشراء: 2320.75 جنيه

التغير: -12.75 جنيه

الجنيه الذهب يتراجع بقيمة ملحوظة

شهد الجنيه الذهب انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ:

سعر البيع: 43640 جنيه

سعر الشراء: 43320 جنيه

التغير: -240 جنيه

الأوقية عالميًا تسجل تراجعًا طفيفًا

سجلت أوقية الذهب انخفاضًا بسيطًا عالميًا:

سعر البيع: 4061.87 دولار

سعر الشراء: 4061.28 دولار

التغير: -4.50 دولار