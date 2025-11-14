تموين الوادى الجديد يحرر 26 محضرًا للمخالفين فى حملة تفتيشية مكبرة

شنت إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين الوادي الجديد حملة تموينية موسعة شملت عدد من الأسواق والمحلات ومنافذ البيع، في إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد على تعزيز الرقابة على الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار وجودة السلع المقدمة للمواطنين، و تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين.

تحرير محاضر لمخالفات تموينية واحالتها لجهات التحقيق

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير (26) محضرًا متنوعًا شملت عدداً من المخالفات، وجاري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتى نفذها فريقًا ميدانيًا برئاسة ياسر ملك، مدير إدارة حماية المستهلك، والمهندس علاء محمد محروس، وعبد الرحمن وجيه، مفتش صحة.

جهود مكثفه لضبط المخالفين

وتأتي هذه الحملة استمرارًا للجهود المكثفة التي تبذلها مديرية التموين للتأكد من التزام المحلات العامة بالضوابط والقوانين، ومنع الممارسات المخالفة التي تضر بمصالح المواطنين، وضمان توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مستقرة في السوق.

و للابلاغ عن الشكاوى يمكن الاتصال على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 وغرفة عمليات مديرية التموين 0922928959 أو من خلال رسائل الصفحة الرسمية لمديرية التموين على مواقع التواصل الاجتماعي.