قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد مراد يكشف صعوبات فيلم "الست" بسبب البطولة النسائية وقصة أم كلثوم
أزمة بين ناشئي بيراميدز ورئيس النادي تصل إلى النائب العام..ما القصة؟
إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
تطهير عرقي وأوضاع إنسانية كارثية في الفاشر السودانية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الوادى الجديد يحرر 26 محضرًا للمخالفين فى حملة تفتيشية مكبرة

جانب من الحملات
جانب من الحملات
منصور ابوالعلمين

شنت إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين الوادي الجديد حملة تموينية موسعة شملت عدد من الأسواق والمحلات ومنافذ البيع، في إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد على تعزيز الرقابة على الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار وجودة السلع المقدمة للمواطنين، و تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين.

تحرير محاضر لمخالفات تموينية واحالتها لجهات التحقيق

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير (26) محضرًا متنوعًا شملت عدداً من المخالفات، وجاري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتى نفذها فريقًا ميدانيًا برئاسة ياسر ملك، مدير إدارة حماية المستهلك، والمهندس علاء محمد محروس، وعبد الرحمن وجيه، مفتش صحة.

جهود مكثفه لضبط المخالفين 

وتأتي هذه الحملة استمرارًا للجهود المكثفة التي تبذلها مديرية التموين للتأكد من التزام المحلات العامة بالضوابط والقوانين، ومنع الممارسات المخالفة التي تضر بمصالح المواطنين، وضمان توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مستقرة في السوق.

و للابلاغ عن الشكاوى يمكن الاتصال على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 وغرفة عمليات مديرية التموين 0922928959 أو من خلال رسائل الصفحة الرسمية لمديرية التموين على مواقع التواصل الاجتماعي.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حملات تموينيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

ترشيحاتنا

السحر

أزهري: سيدنا محمد تعرض للسحر وجبريل نزل من السماء لرقيته

السوشيال

محرم ومجرم.. أزهري يوجه رسالة لسيدات تنشر أمور بيتها على السوشيال

الغردقة

المتر بـ 28 ألف جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الشقق بالغردقة

بالصور

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد