شعبة الذهب تعلن مفاجأة في الأسعار.. وعيار 21 يسجل 5600 جنيه

أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الذهب عالميا تسجل ارتفاعات كبيرة، من يوم الاثنين الماضي، وأن السعر العالمي تجاوز 4230 دولارا للأوقية، وأن هذا كان له تأثير على السوق المحلي.

وأضاف رئيس شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن سعر الذهب عيار 21 تجاوز 5600 جنيه، وأن ارتفاع أسعار الذهب يرجع للظروف السياسية التي تتعرض لها دول العالم، وما يحدث بشأن خفض الفائدة على الدولار.

وردا على سؤال " ما هي قيمة إضافة الدمغة والمصنعية" قال إن المصنعية تكون على تكلفة التشغيل، وجزء منها يكون ربحا للتاجر، لكن لا توجد مصنعية على الذهب الذي يباع مستعملا من قبل المواطنين للتاجر.

ولفت إلى أن أسعار الذهب تختلف من ساعة لأخرى، وأن بعض التجار يشترون ذهبا مستعملا بنسبة صغيرة، حتى لا يتعرض لـ خسائر، ولذلك نجد أن بعض التجار يشترون بحرص خوفا من الخسارة.

وأشار إلى أن من يردد بأن هناك بعض التجار يستغلون المواطنين، هو أمر فردي، معلقًا: "أنا لا أحاسب على تصرفات فردية تصدر من قلة لأنها تصدر من شخص وليس الكل".

ووجه رسالة للمقبلين على الزواج، وقال إن الذهب استثمار طويل المدى، وأنه على المدى البعيد يرتفع سعره، وأنه ينصح المواطنين بشراء الذهب في حال توافر الأموال.