طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن.. سهلة وسريعة

تعتبر فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن واحدة من أشهر الأكلات العملية، ويمكن تحضيرها كوجبة غداء مشبعة أو عشاء خفيف بمذاق المطاعم الفاخر.

وفيما يلي نقدم طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم، بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن

مكونات فطيرة البطاطس بالدجاج:

2 ثمرة بطاطس كبيرة مسلوقة ومهروسة.

صدر دجاج مقطع مكعبات صغيرة.

بصلة مفرومة ناعم.

ملح – فلفل أسود – رشة بابريكا.

نصف كوب جبن موتزاريلا أو جبن رومي مبشور.

ملعقة صغيرة زبدة.

بيضة واحدة (اختياري لتماسك الوجه).

ملعقة زيت أو سمن للتشويح.

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن

طريقة تحضير فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن:

ـ في مقلاة على النار، يُشوح البصل في القليل من الزيت حتى يذبل.

ـ يُضاف الدجاج مع التوابل ويُطهى حتى ينضج تمامًا ويتشرب النكهة.

ـ في وعاء منفصل، تُخلط البطاطس المهروسة مع الزبدة والقشطة والملح، ثم تُقسم إلى نصفين.

ـ يُفرد نصف خليط البطاطس في صينية مدهونة، ثم توضع طبقة الدجاج، يليها الجبن المبشور.

ـ يُغطى الوجه بالنصف المتبقي من البطاطس، ويمكن دهن السطح بالبيض أو الزبدة للحصول على لون ذهبي.

ـ تُدخل الصينية فرنًا ساخنًا على درجة 180 لمدة 20–25 دقيقة حتى تتحمر وتكتسب شكلاً شهيًا.

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن

تقديم فطيرة البطاطس

تُقدّم الفطيرة ساخنة بجانب سلطة خضراء أو كوب عصير طبيعي، ويمكن حفظها في الثلاجة وتسخينها لاحقًا دون أن تفقد قوامها أو نكهتها.