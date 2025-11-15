قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع .. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة
العرب يفتحون الأبواب لليوان الصيني.. دخول هادئ بلا صدام مع الدولار
محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي
أسعار الرحلات النيلية في أسوان حسب الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. ما الجديد؟
فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل
أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 5640 جنيها|فيديو
روبيكون.. وحدة قوات روسية تغير ديناميكيات حرب المسيرات في أوكرانيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي

محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي بالمحافظة
محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي بالمحافظة
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، جولة ميدانية موسعة شملت مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة، لمعاينة عدد من المواقع المقترحة لإنشاء أول نادٍ للذكاء الاصطناعي بالمحافظة. 

جذب الشباب ودعم الصناعات الرقمية

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المنشآت القائمة وتحويلها إلى مراكز تكنولوجية حديثة قادرة على جذب الشباب ودعم الصناعات الرقمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور عبدالرحمن حيدر، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة بدر وأستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة أسيوط، والمهندس هاني ثروت مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، إلى جانب قيادات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهازي مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة.

معامل متقدمة للذكاء الاصطناعي

وشملت الجولة تفقد مركز شباب الرحاب بمدينة أسيوط الجديدة ومركز شباب مدينة ناصر الجديدة، حيث اطلع المحافظ على القاعات والمنشآت والبنية الأساسية المتوافرة داخل كل موقع، من قاعات التدريب ومساحات العمل والمباني الإدارية وحتى الخدمات اللوجستية، وجرى تقييم مدى جاهزية تلك المنشآت للتحول إلى معامل متقدمة للذكاء الاصطناعي، ومساحات مخصصة للشركات الناشئة، ومعامل بيانات ومحاكاة وواقع افتراضي، إضافة إلى قاعات تدريبية لبرامج التأهيل التقني.

الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الرياضية

كما بحث محافظ أسيوط خلال جولته إمكانية تطوير الملاعب الحالية لتصبح "ملاعب ذكية" تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الرياضية، مع تخصيص أماكن لورش العمل والألعاب الذكية وصالات اللياقة البدنية المزودة بأنظمة تحليل رقمي حديثة.

ووجه اللواء هشام أبوالنصر خلال الجولة بإعداد دراسة لإنشاء مكتبة رقمية حديثة داخل النادي وربطها بمكتبة الإسكندرية، بما يسهم في دعم الأنشطة العلمية وتطوير مهارات الابتكار لدى الأطفال والشباب.

وبالتزامن مع ذلك، شدد المحافظ على أهمية إعداد برامج تأهيلية داخل المدارس لتمكين الطلاب من الالتحاق بنادي الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية للطلاب يمثل خطوة أساسية لتأهيل جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل.

وتعد هذه الجولة محطة مهمة في خطة المحافظة لإنشاء أول مركز متكامل للذكاء الاصطناعي في صعيد مصر، مركز يستثمر في الإمكانات المتاحة ويقدم نموذجًا جديدًا للتنمية قادرًا على جذب العقول الشابة وتعزيز حضور أسيوط على خارطة التحول الرقمي.

أسيوط محافظ أسيوط أسيوط الجديدة ناصر الجديدة إنشاء أول نادٍ للذكاء الاصطناعي مراكز تكنولوجية معامل متقدمة ملاعب ذكية ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

موظف الإسكندرية القتيل

أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

انصار المرشح

الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تواجه الرشوة بإطلاق قوافل توعوية موسعة في مراكز الشباب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم والطلاب يتفقدان المدينة الجامعية للطالبات بمدينة الأقصر

العلاج بالرقية الشرعية

عالم أزهري: العلاج بالرقية الشرعية ثابت وموجود في السنة

بالصور

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد