محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، جولة ميدانية موسعة شملت مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة، لمعاينة عدد من المواقع المقترحة لإنشاء أول نادٍ للذكاء الاصطناعي بالمحافظة.

جذب الشباب ودعم الصناعات الرقمية

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المنشآت القائمة وتحويلها إلى مراكز تكنولوجية حديثة قادرة على جذب الشباب ودعم الصناعات الرقمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور عبدالرحمن حيدر، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة بدر وأستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة أسيوط، والمهندس هاني ثروت مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، إلى جانب قيادات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهازي مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة.

معامل متقدمة للذكاء الاصطناعي

وشملت الجولة تفقد مركز شباب الرحاب بمدينة أسيوط الجديدة ومركز شباب مدينة ناصر الجديدة، حيث اطلع المحافظ على القاعات والمنشآت والبنية الأساسية المتوافرة داخل كل موقع، من قاعات التدريب ومساحات العمل والمباني الإدارية وحتى الخدمات اللوجستية، وجرى تقييم مدى جاهزية تلك المنشآت للتحول إلى معامل متقدمة للذكاء الاصطناعي، ومساحات مخصصة للشركات الناشئة، ومعامل بيانات ومحاكاة وواقع افتراضي، إضافة إلى قاعات تدريبية لبرامج التأهيل التقني.

الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الرياضية

كما بحث محافظ أسيوط خلال جولته إمكانية تطوير الملاعب الحالية لتصبح "ملاعب ذكية" تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الرياضية، مع تخصيص أماكن لورش العمل والألعاب الذكية وصالات اللياقة البدنية المزودة بأنظمة تحليل رقمي حديثة.

ووجه اللواء هشام أبوالنصر خلال الجولة بإعداد دراسة لإنشاء مكتبة رقمية حديثة داخل النادي وربطها بمكتبة الإسكندرية، بما يسهم في دعم الأنشطة العلمية وتطوير مهارات الابتكار لدى الأطفال والشباب.

وبالتزامن مع ذلك، شدد المحافظ على أهمية إعداد برامج تأهيلية داخل المدارس لتمكين الطلاب من الالتحاق بنادي الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية للطلاب يمثل خطوة أساسية لتأهيل جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل.

وتعد هذه الجولة محطة مهمة في خطة المحافظة لإنشاء أول مركز متكامل للذكاء الاصطناعي في صعيد مصر، مركز يستثمر في الإمكانات المتاحة ويقدم نموذجًا جديدًا للتنمية قادرًا على جذب العقول الشابة وتعزيز حضور أسيوط على خارطة التحول الرقمي.