محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على المطاعم والمولات لتطبيق قانون العمل الجديد

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت المختلفة، وخاصة المطاعم والمولات التجارية، للتأكد من الالتزام بقانون العمل الجديد وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر التوعية بين العاملين في مواقع العمل.

الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل

وقال المحافظ إن مديرية العمل بأسيوط، بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت سلسلة من الحملات المشتركة شملت عددًا من المطاعم والمولات والمراكز التجارية والمنشآت، إضافة إلى بعض المستشفيات والمدارس والمحال التجارية، وذلك بهدف رفع مستوى الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت.

التأكد من تنفيذ اشتراطات السلامة المهنية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن لجان التفتيش التابعة لمديرية العمل – والمكونة من مفتشي السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل – قامت خلال الحملات بالتأكد من تنفيذ اشتراطات السلامة المهنية، وتوعية العمال والعاملين بأهمية اتباع معايير الوقاية لحمايتهم من المخاطر المحتملة والإصابات والأمراض المهنية، فضلًا عن مراجعة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، ووجود تراخيص عمل للعمالة الأجنبية، والتأكد من وجود عقود عمل رسمية للعمال.

وجاءت هذه الحملات تحت إشراف الكيميائي خالد مرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ونصر كمال مدير إدارة الحوكمة وإدارة التوجيه الفني لتفتيش العمل، وبمشاركة مديري مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية، ونفذ الحملة فريق من مفتشي المديرية ضم المهندسة آمنة شعبان من وحدة التوعية والإعلام، والكيميائيين نسرين طه، صفوة أحمد سيد، عبير رشدي، سامية نصيف، محسن مرشد، ونادر أنيس، إلى جانب مفتشي مكتب العمل، أحمد مصطفى، محمد هاشم، سعد سلطان، وأحمد مهران.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن توعية العاملين بمستجدات قانون العمل الجديد وما يتضمنه من مزايا لحماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى تصحيح عدد من الملاحظات التي تم رصدها أثناء التفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

وفي ختام تصريحاته، شدد محافظ أسيوط على استمرار هذه الحملات بصفة دورية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة تحافظ على حقوق العمال وتدعم الاستثمار وتطوير قطاع الخدمات داخل المحافظة.