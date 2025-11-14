قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول جثامين 15 شهيدًا إلى غزة ضمن صفقة تبادل الجثامين مع إسرائيل
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل المولود من علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
موعد صلاة الجمعة.. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»
محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب
مهدد بالغياب عن افتتاح كأس العالم.. عقوبة قاسية تنتظر رونالدو
قصة أول طفل في العالم يولد بمساعدة الذكاء الاصطناعي.. الروبوت نفذ العملية وفق 23 خطوة مبرمجة
وزير الصحة: نقل الطبيب المصاب بطلق ناري طائش إلى معهد ناصر
الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا ضمن صفقة تبادل الأسرى
كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2025
خلصوا عليها في رمضان .. تفاصيل مثيرة في جريمة فتاة البرميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على المطاعم والمولات لتطبيق قانون العمل الجديد

تكثيف الحملات على المطاعم والمولات التجارية لتطبيق قانون العمل الجديد بأسيوط
تكثيف الحملات على المطاعم والمولات التجارية لتطبيق قانون العمل الجديد بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت المختلفة، وخاصة المطاعم والمولات التجارية، للتأكد من الالتزام بقانون العمل الجديد وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر التوعية بين العاملين في مواقع العمل.

الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل

وقال المحافظ إن مديرية العمل بأسيوط، بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت سلسلة من الحملات المشتركة شملت عددًا من المطاعم والمولات والمراكز التجارية والمنشآت، إضافة إلى بعض المستشفيات والمدارس والمحال التجارية، وذلك بهدف رفع مستوى الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت.

التأكد من تنفيذ اشتراطات السلامة المهنية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن لجان التفتيش التابعة لمديرية العمل – والمكونة من مفتشي السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل – قامت خلال الحملات بالتأكد من تنفيذ اشتراطات السلامة المهنية، وتوعية العمال والعاملين بأهمية اتباع معايير الوقاية لحمايتهم من المخاطر المحتملة والإصابات والأمراض المهنية، فضلًا عن مراجعة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، ووجود تراخيص عمل للعمالة الأجنبية، والتأكد من وجود عقود عمل رسمية للعمال.

وجاءت هذه الحملات تحت إشراف الكيميائي خالد مرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ونصر كمال مدير إدارة الحوكمة وإدارة التوجيه الفني لتفتيش العمل، وبمشاركة مديري مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية، ونفذ الحملة فريق من مفتشي المديرية ضم المهندسة آمنة شعبان من وحدة التوعية والإعلام، والكيميائيين نسرين طه، صفوة أحمد سيد، عبير رشدي، سامية نصيف، محسن مرشد، ونادر أنيس، إلى جانب مفتشي مكتب العمل، أحمد مصطفى، محمد هاشم، سعد سلطان، وأحمد مهران.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن توعية العاملين بمستجدات قانون العمل الجديد وما يتضمنه من مزايا لحماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى تصحيح عدد من الملاحظات التي تم رصدها أثناء التفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

وفي ختام تصريحاته، شدد محافظ أسيوط على استمرار هذه الحملات بصفة دورية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة تحافظ على حقوق العمال وتدعم الاستثمار وتطوير قطاع الخدمات داخل المحافظة.

أسيوط تكثيف الحملات الرقابية المطاعم المولات التجارية قانون العمل الجديد السلامة والصحة المهنية مديرية العمل بأسيوط المحال التجارية سوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

الطقس

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات

الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

السلم والثعبان ٢

إيرادات السينما أمس l تفوق السلم والثعبان والشاطر في المرتبة الأخيرة

حلقة نقاشية

حلقة نقاشية حول أفلام النوع ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

محمود عبد السميع

محمود عبد السميع يكشف أسرار الصورة السينمائية في محاضرة بالمسرح المكشوف

بالصور

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد