قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: مصر تتعرض للعديد من المؤامرات الخارجية .. وأرحب بالمعارضة الوطنية
ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية
شيخ الأزهر يستقبل المفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر
انتخابات مجلس النواب.. مصطفى بكري: إعادات في بعض المحافظات بين عدد من المرشحين
المتهم بقـ.تل والدته في شبرا الخيمة: مكنش قصدي والطلقة خرجت غصب عني
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارين بتعيين وزير للنقل ورئيس للمعابر والحدود
تصرف مفاجئ من مروة صبري بعد تحرير دينا الشربيني محضرا ضدها
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
تشريع جديد يحمي الأم والطفل من تنفيذ الإعدام أثناء الحمل | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يستقبل مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي

رئيس جامعة أسيوط الدكتور يستقبل مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي
رئيس جامعة أسيوط الدكتور يستقبل مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي
إيهاب عمر

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس الدكتور أسامة جلال صقر، مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوزارة التعليم العالي، وذلك خلال زيارته للجامعة لتسليم وتسلم معمل الباثولوجيا الجراحية بمستشفيات جامعة أسيوط، ومعمل كروموسومات الخلية بمعهد جنوب مصر للأورام، من قبل وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.

تأهيل معامل مؤسسات التعليم العالي

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور المنشاوي بضيف الجامعة، مثمّنًا الجهود المتميزة التي تبذلها وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي في دعم وتأهيل معامل مؤسسات التعليم العالي للحصول على الاعتماد الدولي، لما لذلك من أثر مباشر في رفع كفاءة الأداء البحثي والتعليمي داخل الجامعات المصرية.

حضر اللقاء الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد الناصر، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة.

 تحسين جودة الخدمات التعليمية

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بنيتها البحثية والعلمية بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد الدولية، مشيرًا إلى أن اعتماد معامل الجامعة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها البحثية والطبية محليًا ودوليًا، كما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والبحثية والطبية المقدمة للمجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة جلال صقر عن سعادته بالمشاركة في تسليم وتسلم المعامل المؤهلة للاعتماد، مؤكدًا أن جامعة أسيوط تُعد نموذجًا يحتذى به في تطبيق نظم الجودة ومعايير الاعتماد الدولي، لافتًا إلى أن مشروع تأهيل المعامل يأتي في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي لدعم الجامعات المصرية وتطوير قدراتها البحثية والعلمية بما يتماشى مع التطور العالمي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، درع الجامعة إلى وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، تقديرًا لدورها البارز في دعم مشروعات تطوير وتأهيل معامل الجامعة للحصول على الاعتماد الدولي.

أسيوط جامعة أسيوط مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي وزارة التعليم العالي معمل الباثولوجيا الجراحية مستشفيات جامعة أسيوط معهد جنوب مصر للأورام مشروعات تطوير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ترشيحاتنا

يد الاهلي

يد الأهلي يختتم استعداداته لنهائي السوبر المصري أمام سموحة

صورة من اللقاء

بعشرة لاعبين.. منتخب مصر مواليد 2009 يفوز على الأردن بهدف نظيف

سيف زاهر

الأهلي ينهي اتفاقه مع الجزار.. سيف زاهر يكشف

بالصور

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

صبري فواز
صبري فواز
صبري فواز

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

صورة من فعاليات المؤتمر
صورة من فعاليات المؤتمر
صورة من فعاليات المؤتمر

25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025
المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025
المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025

فيديو

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025

25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد