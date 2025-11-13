رئيس جامعة أسيوط يستقبل مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس الدكتور أسامة جلال صقر، مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوزارة التعليم العالي، وذلك خلال زيارته للجامعة لتسليم وتسلم معمل الباثولوجيا الجراحية بمستشفيات جامعة أسيوط، ومعمل كروموسومات الخلية بمعهد جنوب مصر للأورام، من قبل وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.

تأهيل معامل مؤسسات التعليم العالي

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور المنشاوي بضيف الجامعة، مثمّنًا الجهود المتميزة التي تبذلها وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي في دعم وتأهيل معامل مؤسسات التعليم العالي للحصول على الاعتماد الدولي، لما لذلك من أثر مباشر في رفع كفاءة الأداء البحثي والتعليمي داخل الجامعات المصرية.

حضر اللقاء الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد الناصر، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة.

تحسين جودة الخدمات التعليمية

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بنيتها البحثية والعلمية بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد الدولية، مشيرًا إلى أن اعتماد معامل الجامعة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها البحثية والطبية محليًا ودوليًا، كما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والبحثية والطبية المقدمة للمجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة جلال صقر عن سعادته بالمشاركة في تسليم وتسلم المعامل المؤهلة للاعتماد، مؤكدًا أن جامعة أسيوط تُعد نموذجًا يحتذى به في تطبيق نظم الجودة ومعايير الاعتماد الدولي، لافتًا إلى أن مشروع تأهيل المعامل يأتي في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي لدعم الجامعات المصرية وتطوير قدراتها البحثية والعلمية بما يتماشى مع التطور العالمي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، درع الجامعة إلى وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، تقديرًا لدورها البارز في دعم مشروعات تطوير وتأهيل معامل الجامعة للحصول على الاعتماد الدولي.