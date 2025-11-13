قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسيوط: استرداد 23 فدانا خلال حملات إزالة التعديات

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية في استرداد 22 فدان و10 قراريط و12 سهمًا من أملاك الدولة، خلال حملات مكثفة بالمراكز والأحياء، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الرامية إلى حماية الرقعة الزراعية ومواجهة البناء المخالف واسترداد حق الدولة.

إزالة 12 حالة تعدي

وأوضح المحافظ أن الحملات التي جرت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدي موزعة على 6 مراكز وحيين هي: صدفا، منفلوط، ساحل سليم، القوصية، الفتح، ديروط، بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، تحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومتابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بدقة وانضباط.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وأشار المحافظ إلى أن الإزالات شملت أربع حالات تعدي على أراضي تقنين تابعة للإصلاح الزراعي بمركز ديروط، وحالتين بمركز ساحل سليم، بالإضافة إلى حالة واحدة بكل من صدفا، ومنفلوط، والقوصية، والفتح، وكذلك بحيي شرق وغرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر استمرار تنفيذ الحملات وفق الخطة الزمنية المحددة دون تهاون أو تقاعس، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على موارد الدولة ومنع التعديات في المهد.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بدعوة المواطنين إلى التعاون الكامل مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف من خلال الخط الساخن (114) أو الأرقام (088/2135858 – 088/2135727) أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها بشكل فوري لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسيوط استرداد 22 فدان أملاك الدولة حملات مكثفة الموجة الـ27 لإزالة التعديات الأراضي الزراعية المتغيرات المكانية البناء المخالف استرداد حق الدولة

