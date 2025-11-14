بتكلفة 350 مليون جنيه.. تشغيل تجريبي لمحطة صرف صحي قرية أولاد إبراهيم بأسيوط

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بقرية أولاد إبراهيم التابعة لمركز أسيوط قبلي، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 165 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروع صرف صحي قرى مركز أسيوط بتكلفة 350 مليون جنيه، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية بقرى ومراكز محافظة أسيوط،

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء مجدي أحمد مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ومسؤولي الشركة المنفذة "حسن علام"، والمهندسين القائمين على المشروع، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع، واطمأن على سير التشغيل التجريبي للمحطة.

محطة رفع رئيسية مزودة بعدد 4 طلمبات

وأوضح محافظ أسيوط أن المحطة تتكون من محطة رفع رئيسية مزودة بعدد 4 طلمبات تبلغ قدرة الطلمبة الواحدة 250 لتر/ثانية، بطاقة تصميمية كلية 1000 لتر/ثانية، وتخدم المحطة ما يقرب من 100 ألف نسمة من أهالي قرى (أولاد إبراهيم – أولاد علي – المطيعة – قرقارص)، إذ تعد المصب الرئيسي لمحطات الرفع الفرعية بتلك القرى، وتشمل محطات رفع المطيعة، وقرقارص، وأولاد علي.

المشروع يضم شبكات انحدار بطول 14.5 كم

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يضم شبكات انحدار بطول 14.5 كم بأقطار تتراوح من 200 مم إلى 1000 مم، بالإضافة إلى خط طرد رئيسي بطول 13.5 كم من خامة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بقطر 800 مم، يمر عبر 6 عدايات، منها عداية دفع نفقي داخل فاروقة سكة حديد بطول 110 أمتار، مما يعكس حجم الأعمال الفنية الدقيقة التي نُفذت في المشروع.

وتأتي محطة رفع صرف صحي أولاد إبراهيم ضمن مشروع صرف صحي قرى مركز أسيوط الذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 350 مليون جنيه، ويتضمن 5 محطات رفع بإجمالي أطوال خطوط طرد تصل إلى 28.6 كم بأقطار تتراوح من 250 مم إلى 800 مم، فضلًا عن شبكات انحدار بطول 46.5 كم بأقطار من 200 مم إلى 1000 مم، وينفذ المشروع بالكامل بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مشروعات الصرف الصحي تمثل أولوية قصوى

وخلال جولته، أكد اللواء هشام أبو النصر أن مشروعات الصرف الصحي تمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالبيئة المعيشية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" ومشروعات التنمية المحلية المستدامة.

ضمان كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من التشغيل الكامل في أسرع وقت، مع الالتزام بالمعايير الفنية لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في تحسين البيئة والصحة العامة وتقليل معدلات التلوث، فضلًا عن توفير فرص عمل لأبناء القرى خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.

وفي ختام الجولة، وجه المحافظ الشكر للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة على جهودهم في تنفيذ المشروع طبقًا للمواصفات القياسية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في دعم مشروعات البنية الأساسية بجميع المراكز لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة لأهالي أسيوط.