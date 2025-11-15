روبيكون.. وحدة قوات روسية تغير ديناميكيات حرب المسيرات في أوكرانيا

كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز من خلال تحقيق ميداني عن وحدة قوات روسية نخبوية، حديثة العهد تمتلك قدرات وموارد خاصة، يطلق عليها اسم وحدة "روبيكون"، تسببت في إجراء تغيير جذري في ديناميكيات حرب الطائرات المسيّرة بين روسيا وأوكرانيا.

ويرى مراقبون أن ذلك يعد تحولا مهما في التوازن التكتيكي في ميدان المعركة.



وقالت "فاينانشيال تايمز" إن وحدة "روبيكون" تضم نحو 5 آلاف عنصر، واستهدفت عملياتها تعطيل استخدام أوكرانيا الفعال لمشغلي الطائرات المسيَرة، وتركز على تحييد الطيارين المشغلين للطائرات المسيّرة، وتعطيل العمليات اللوجستية، وضرب طرق الإمداد الأوكرانية وحركة المركبات لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات خلف خطوط جبهة المواجهة.



وفي ضوء العمليات المؤثرة التي نفذتها وحدة "روبيكون" النخبوية الروسية، تحول مشغلو الطائرات المسيّرة الأوكرانيون، إلى نهج دفاعي للحفاظ على أنفسهم من عمليات الرصد والتتبع والاصطياد.



تتمتع وحدة "روبيكون" بالعمل بصورة مستقلة عن هيكل القيادة العسكري الروسية التقليدية؛ ما جعلها أكثر حيوية ومرونة وابتكارا لأساليب الحرب والقتال، مستخدمة في ذلك نفس النهج الأوكراني الذي بذلته في بداية الحرب.



وقادت تلك التركيبة المتطورة والتكيفية للوحدة الروسية الجديدة إلى تحسينات مهمة في تكتيكات وقدرات الطائرات المسيّرة الروسية، حيث تمكنت من استيعاب الدروس المستفادة من الخبرة الميدانية الأوكرانية.



وتضمنت أنشطة وحدة "روبيكون" إجراء تدريبات لمشغلين جدد على الطائرات المسيّرة الروسية؛ الأمر الذي عزز من فعالية وكفاءة الحملة الجوية الروسية بوجه عام ضد أوكرانيا.



لفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الحرب الإلكترونية باتت تلعب دورا حيويا في تلك المرحلة الجديدة من الصراع الروسي الأوكراني، مبينة أن كلا الجانبين يستخدم تكنولوجيات تشويش واعتراض ووسائل الاستخبارات الإلكترونية لتحديد مواقع المسيّرات الأخرى واعتراضها أو تحييدها.



ويقضي النظام الجديد بضرورة التخفي، والسكون، تجنب الحركة غير الضرورية؛ ما يسلط الضوء على مدى المخاطر التي تنطوي عليها ميادين القتال بين هاتين الدولتين، على حد تأكيد "فاينانشيال تايمز".