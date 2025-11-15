أمير هشام ينعي محمد صبري .. شاهد

نعى الإعلامي أمير هشام، نجم الزمالك السابق محمد صبري، الذي توفي صباح أمس أثر حادث آليم بالتجمع.

أمير هشام ينعي محمد صبري

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لا حول ولا قوة إلا بالله ، خالص العزاء في وفاة الكابتن محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويصبر اهله ومحبيه

انا لله وانا اليه راجعون".

وفاة محمد صبري

وشهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

وأوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة.

وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.