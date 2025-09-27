منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

شهدت مدينة سبوكين في ولاية واشنطن الأمريكية حادثة صادمة، بعدما ألقت الشرطة القبض على امرأة يشتبه في تسببها بأضرار تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار داخل وكالة سيارات، إثر شجار تطور إلى أعمال تخريب عنيفة.





تحطيم 16 سيارة فاخرة

وفق بيان الشرطة، تلقت السلطات بلاغًا قبيل منتصف ليل الجمعة يفيد بوجود شجار أمام معرض سيارات.

وعند وصول الدوريات إلى الموقع، تبين أن 16 مركبة تعرضت للتخريب، حيث تحطم زجاج العديد منها نتيجة رشق الحجارة.

أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة تفاصيل الاعتداء، ما سهّل تحديد هوية المشتبه بها.

وأكدت صحيفة سبوكسمان ريفيو أن الشرطة اعتقلت كاتي سيمز، البالغة من العمر 34 عامًا، في اليوم التالي بالقرب من الموقع.

وجرى احتجازها في سجن مقاطعة سبوكين للاشتباه في ارتكابها جريمة أذى خبيث من الدرجة الأولى، مع تحديد كفالة قدرها 10,250 دولارًا.

وثقت الصور المتداولة حجم الأضرار التي لحقت بعدة سيارات من طراز رانج روفر، بينها سيارة إيفوك بيضاء بزجاج أمامي محطم، وسيارة فيلار بنافذة خلفية مكسورة وسيارة BMW.

أثارت الحادثة مخاوف محلية أوسع. فقد أشار عضو مجلس مدينة سبوكين، مايكل كاثكارت، إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الحوادث التي تشهدها المدينة مؤخرًا، مشيرًا إلى ارتباط عدد منها بأشخاص يعانون من التشرد.

أعادت الواقعة الأخيرة إلى الأذهان حادثة مشابهة قبل عامين، حينما تسلل لصوص عبر سقف أحد معارض السيارات القريبة، وتمكنوا من سرقة 8 مركبات دفعة واحدة.