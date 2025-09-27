قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق برنامج مجاني لتعليم اللغة الألمانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي
هل حان وقت البيع أم الشراء؟.. تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب الصين.. ولا بيانات عن إصابات
حلف شمال الأطلسي يستعرض قوته أمام روسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025
مفاجآت مستمرة.. استقرار حالة الطقس نهارا وتحذيرات ليلا
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الزمالك بالدوري
فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
تفوق على محمد صلاح.. كيف نجح ديمبلي في سباق الكرة الذهبية ؟
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
بدون أدوية .. بروتينات بسيطة تساعد في نمو الشعر بشكل أسرع
منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر
رانج روفر
عزة عاطف

شهدت مدينة سبوكين في ولاية واشنطن الأمريكية حادثة صادمة، بعدما ألقت الشرطة القبض على امرأة يشتبه في تسببها بأضرار تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار داخل وكالة سيارات، إثر شجار تطور إلى أعمال تخريب عنيفة.


 

تحطيم 16 سيارة فاخرة

وفق بيان الشرطة، تلقت السلطات بلاغًا قبيل منتصف ليل الجمعة يفيد بوجود شجار أمام معرض سيارات. 

وعند وصول الدوريات إلى الموقع، تبين أن 16 مركبة تعرضت للتخريب، حيث تحطم زجاج العديد منها نتيجة رشق الحجارة.

أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة تفاصيل الاعتداء، ما سهّل تحديد هوية المشتبه بها.

وأكدت صحيفة سبوكسمان ريفيو أن الشرطة اعتقلت كاتي سيمز، البالغة من العمر 34 عامًا، في اليوم التالي بالقرب من الموقع. 

وجرى احتجازها في سجن مقاطعة سبوكين للاشتباه في ارتكابها جريمة أذى خبيث من الدرجة الأولى، مع تحديد كفالة قدرها 10,250 دولارًا.

وثقت الصور المتداولة حجم الأضرار التي لحقت بعدة سيارات من طراز رانج روفر، بينها سيارة إيفوك بيضاء بزجاج أمامي محطم، وسيارة فيلار بنافذة خلفية مكسورة وسيارة BMW.

أثارت الحادثة مخاوف محلية أوسع. فقد أشار عضو مجلس مدينة سبوكين، مايكل كاثكارت، إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الحوادث التي تشهدها المدينة مؤخرًا، مشيرًا إلى ارتباط عدد منها بأشخاص يعانون من التشرد.

أعادت الواقعة الأخيرة إلى الأذهان حادثة مشابهة قبل عامين، حينما تسلل لصوص عبر سقف أحد معارض السيارات القريبة، وتمكنوا من سرقة 8 مركبات دفعة واحدة.

رانج روفر BMW واشنطن الأمريكية سيارات فاخرة معرض سيارات

