قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع .. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة
العرب يفتحون الأبواب لليوان الصيني.. دخول هادئ بلا صدام مع الدولار
محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي
أسعار الرحلات النيلية في أسوان حسب الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. ما الجديد؟
فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل
أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 5640 جنيها|فيديو
روبيكون.. وحدة قوات روسية تغير ديناميكيات حرب المسيرات في أوكرانيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ممدوح جبر: تحول سياسي كبير في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، أن التصريحات الأخيرة من إدارة ترامب حول إقامة دولة فلسطينية تشكل تحولًا سياسيًا كبيرًا في الموقف الأمريكي.

 وقال إن هذا البيان يمثل نقلة نوعية في التوجهات السياسية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

قرار مجلس الأمن وتطورات جديدة في السياسة الفلسطينية

جبر أضاف خلال مداخلته عبر "القاهرة الإخبارية" أن هناك توقعات بأن يصدر قريبًا قرار من مجلس الأمن يتعلق بالدولة الفلسطينية، وهو يعتمد على مجموعة من الشروط التي تم تحديدها منذ اجتماع جامعة الدول العربية في مارس 2025.

الإصلاحات الفلسطينية: خطوات نحو الحوكمة والشفافية

السفير جبر أشار إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت العديد من الإصلاحات الداخلية في البنية السياسية الفلسطينية، بما في ذلك العمل على إعداد دستور جديد، والذي يتم تطويره بالتعاون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتعد هذه الإصلاحات استجابة لمطالب أمريكية وأوروبية بتحسين الحوكمة والشفافية.
وشدد جبر على أن التطبيق الفعلي للقرار المنتظر يتطلب، من بين أمور أخرى، وقف سرقة الأراضي الفلسطينية، وحماية الحقوق في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

 كما أكد أن المجتمع الدولي مطالب الآن بوضع "النقاط على الحروف" في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تُعتبر "حكومة إرهابية" تدعم المستوطنين.

غزة فلسطين ترامب إعادة إعمار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

موظف الإسكندرية القتيل

أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

انصار المرشح

الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

الشجاعية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخرق الهدنة بقصف خان يونس

هجوم علي خطوط السكك الحديدية في أوكرانيا

روسيا تكثف استهداف القطارات وتصعد هجماتها على سكك حديد أوكرانيا

الرئيس الكولومبي

كولومبيا تشتري طائرات مقاتلة من السويد بـ 4.3 مليار دولار

بالصور

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد