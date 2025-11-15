ممدوح جبر: تحول سياسي كبير في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

أكد السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، أن التصريحات الأخيرة من إدارة ترامب حول إقامة دولة فلسطينية تشكل تحولًا سياسيًا كبيرًا في الموقف الأمريكي.

وقال إن هذا البيان يمثل نقلة نوعية في التوجهات السياسية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

قرار مجلس الأمن وتطورات جديدة في السياسة الفلسطينية

جبر أضاف خلال مداخلته عبر "القاهرة الإخبارية" أن هناك توقعات بأن يصدر قريبًا قرار من مجلس الأمن يتعلق بالدولة الفلسطينية، وهو يعتمد على مجموعة من الشروط التي تم تحديدها منذ اجتماع جامعة الدول العربية في مارس 2025.

الإصلاحات الفلسطينية: خطوات نحو الحوكمة والشفافية

السفير جبر أشار إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت العديد من الإصلاحات الداخلية في البنية السياسية الفلسطينية، بما في ذلك العمل على إعداد دستور جديد، والذي يتم تطويره بالتعاون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتعد هذه الإصلاحات استجابة لمطالب أمريكية وأوروبية بتحسين الحوكمة والشفافية.

وشدد جبر على أن التطبيق الفعلي للقرار المنتظر يتطلب، من بين أمور أخرى، وقف سرقة الأراضي الفلسطينية، وحماية الحقوق في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

كما أكد أن المجتمع الدولي مطالب الآن بوضع "النقاط على الحروف" في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تُعتبر "حكومة إرهابية" تدعم المستوطنين.