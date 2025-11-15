أخبار التوك شو | حكم الطلاق عبر واتساب.. تفاصيل جديدة عن حادث إسماعيل الليثي.. موعد عودة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع الفنان

قال عمرو مختار، مهندس الصوت في فرقة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، إنه كان في السيارة التي كانت تسير أمام المطرب الراحل.

عالية المهدي: شباب في مصر يصدرون سوفت وير لكبرى الشركات العالمية

قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن صناعة التعهيد لم تعد جديدة، وإنما هي مهمة الآن لمواكبة التطورات.

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن موعد عودة الملاحة لطبيعتها

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وجود تحسن ملحوظ في حركة الملاحة داخل القناة خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصلت مع عدد من أكبر شركات الملاحة العالمية عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقد بدأت هذه الشركات بالفعل في استئناف عبورها من جديد.

تعليق ناري من عمرو أديب على أحداث السودان

وعلق الإعلامي عمرو أديب، على آخر تطورات الأحداث في دولة السودان والحرب الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع، مشيرا إلى أن ما يحدث أمرا في غاية الأهمية ويجب الإنتباه له جيدا.

عالية المهدي: المواطن لا يشعر بالتحسن الاقتصادي بسبب التضخم

وقالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاحتياطي وصل 50 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم.

مصطفى بكري: سوزي الأردنية نشرت فيديوهات خادشة لتحقيق الربح

واستعرض الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل الحكم الصادر بحق الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ«سوزي الأردنية»، بعدما اطلع على حيثيات الحكم.

حسام موافي: ممنوع الأكل خارج البيت نهائيا واحذروا جرثومة المعدة

علق الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، على مشكلة سيدة تقول فيها "عندي 3 أطفال عندهم جرثومة المعدة ومش عايزة تروح وجسمهم ضعيف جدا اعمل ايه؟

من كتب لزوجته أنت طالق عبر واتساب وقع.. أزهري يوضح

وأكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري من علماء الأزهر الشريف، أن الزوج الذي يقول لـ زوجته “أنت طالق” عبر السوشيال ميديا، أو من خلال رسالة عبر “واتساب”، أو الـ"فيس بوك"؛ يعتبر الطلاق هنا صحيحا، ووقع.