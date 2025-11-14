رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن موعد عودة الملاحة لطبيعتها

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وجود تحسن ملحوظ في حركة الملاحة داخل القناة خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصلت مع عدد من أكبر شركات الملاحة العالمية عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقد بدأت هذه الشركات بالفعل في استئناف عبورها من جديد.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، إن عودة السفن العملاقة للعبور تمثل رسالة طمأنة قوية لباقي الشركات وتدفع نحو إعادة تنشيط الحركة الملاحية تدريجيًا.

أضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن المؤشرات الحالية تعكس بوادر إيجابية لعودة الملاحة إلى طبيعتها مع بداية العام الجديد، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على المتابعة المستمرة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان استقرار حركة العبور.

وأشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه تم تدشين شركة جديدة لليخوت السياحية في مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه تم أمس تدشين يخت سياحي بمواصفات عالمية، قائلاً: "التصنيع كامل في مصر وسيتم التسويق له قريبًا".