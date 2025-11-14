مقاولون 2010 يفوز على بتروسبورت بسداسية نظيفة في دوري منطقة القاهرة

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2010 فوزاً كبيراً على بتروسبورت بسداسية نظيفة في دوري منطقة القاهرة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

شهدت المباراة تألق لاعبي المقاولون، حيث أحرز ياسين أبو زيد ثلاثة أهداف (هاتريك)، بينما سجل كل من ياسين علي ومازن خالد ومحمد فهمي هدفاً واحداً لكل منهم.

هذا الفوز يعكس القوة والعزيمة التي يتمتع بها الفريق ،تحت إشراف الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، والكابتن محمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، وقاد الكابتن هيثم حسين الفريق لتحقيق هذا الانتصار الكبير، بمساعدة الكابتن محمد السيد كمدرب، والكابتن مصطفى مسعد كمدرب لحراس المرمى، والكابتن عمرو عبد الفتاح معدا بدنيا، والكابتن عبد الغني حسين إداريا، والكابتن علي حسن أخصائي إصابات ملاعب.