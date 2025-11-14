قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريهام سعيد تناشد بمساعدة 22 طفلًا على إجراء جراحات دقيقة في القلب
تعليق ناري من عمرو أديب على أحداث السودان
تحرك رسمي من الأطباء في إصابة دكتور قافلة العطيات بقنا بطلق ناري
التنمية المحلية: تعزيز قدرات المحافظات في مجالات التخطيط والتنفيذ والمساءلة
تحميل كراسة الشروط.. خطوات التسجيل لحجز وحدات الإسكان عبر منصة مصر العقارية
ضبط 20 كيلو MDMA .. المادة المخدرة لأقراص الحفلات الصاخبة XTC
بدون عناء وبالتقسيط .. طريقة الاستعلام وسداد قيمة مخالفات المرور 2025
خطاب بجامعة القاهرة.. رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر الأربعاء المقبل
مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه
أمطار ورياح.. أجواء شتوية لطقس غدا السبت| تفاصيل كاملة
نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون
المنيا .. استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عالية المهدي: المواطن لا يشعر بالتحسن الاقتصادي بسبب التضخم

عالية المهدي
عالية المهدي
محمد شحتة

قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاحتياطي وصل 50 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم.

وأضافت عالية المهدي، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن إيرادات مصر من النقد الأجنبي في ازدياد خاصة من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة.

وأشارت إلى أنه من الناحية المالية أو النقدية هناك تحسن ونأمل في الاستمرار، منوهة بأن الحكومة تنظر إلى الدعم على أنه الفرق بين سعر البيع للمستهلك والسعر العالمي، وهذه النظرة ليست مقنعة لأن دخولنا ليست مثل الدخول العالمية.

وأوضحت أن الدعم يحدث حينما يكون سعر البيع للمستهلك أقل من تكلفة هذه السلع أو الخدمات محليا.

وذكرت عالية المهدي، أن المواطن لا يشعر بالتحسن الاقتصادي بسبب التضخم حتى لو نسبته في انخفاض، ويبدأ المواطن بتحسن المعيشة حينما تكون الخدمات التي يحصل عليها بصورة مباشرة بشكل أفضل، فمثلا يلتحق الطفل بالمدرسة ولا يضطر الأب لإعطائه دروس خصوصية أو يذهب للمستشفى ويتلقى الرعاية الطبية بشكل أفضل أو يشمله التأمين الصحي.

الاقتصاد عالية المهدي الاحتياطي النقدي معدلات التضخم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

