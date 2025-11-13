خبير اقتصادي: مشروع تنمية علم الروم يحسن قيمة الجنيه ويحقق التنمية المستدامة

علق الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، على الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر لتنمية وتطوير منطقة علم الروم بمطروح.

وقال مصطفى بدرة في مداخلة على قناة "المحور"،: "نحن أمام صفقة كبيرة بقيمة 30 مليار دولار، سيكون لها أثرا إيجابيا مباشرا على الاقتصاد المصري".

وأكد مصطفى بدرة،: "أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأرقام ضخمة؛ تحسن من قيمه الجنيه وتسهم في سداد مستحقات ديون".

وأكمل مصطفى بدرة: "مشروع علم الروم يحسن من قيمة التشغيل داخل الموازنة العامة للدولة".

ولفت مصطفى بدرة، إلى: "أن مشروع علم الروم يحقق رؤية مصر 2030 لإحداث التنمية المستدامة، ويخلق بيئة مجتمعية عمرانية".