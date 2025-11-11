قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خبير: صفقة علم الروم تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتدعم ارتفاع الاحتياطي النقدي

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
ولاء عبد الكريم

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن صفقة تطوير منطقة "علم الروم" تمثل إحدى أبرز الخطوات الاستثمارية الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، موضحًا أن هذه الصفقة تأتي امتدادًا للثقة المتزايدة من جانب المستثمرين العرب والأجانب في السوق المصرية، وفي قدراتها على تحقيق عوائد طويلة الأجل في مجالات التنمية العمرانية والسياحية والخدمية.

وقال عبد الوهاب إن إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 – وهو أعلى مستوى في تاريخه – يعكس نجاح الحكومة في جذب استثمارات ضخمة، كان من أبرزها صفقة علم الروم، التي تمثل إضافة قوية لمصادر النقد الأجنبي إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأوضح أن الصفقة – التي تتضمن استثمارات قطرية تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات لتطوير منطقة علم الروم في مدينة مرسى مطروح – تفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الخليجية والعالمية، وتؤكد عودة الثقة إلى السوق المصرية كوجهة آمنة وواعدة للاستثمار طويل الأجل، مشيرًا إلى أن مثل هذه الصفقات تساهم في دعم ميزان المدفوعات وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي عبر تدفقات رأسمالية مستدامة.

وأضاف أن التجارب السابقة، مثل صفقة رأس الحكمة التي وُقّعت في فبراير 2024 مع الجانب الإماراتي، ساهمت أيضًا في تعزيز التدفقات الدولارية وتحفيز نشاط سوق العقارات والسياحة، وهو ما مهد الطريق أمام الدولة لمواصلة جذب مشروعات استراتيجية كبرى في قطاعات متعددة.

وأشار عبد الوهاب إلى أن تعدد مصادر النقد الأجنبي يعد مؤشرًا قويًا على متانة الاقتصاد المصري، موضحًا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج البالغة نحو 3 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يصل إلى 36.5 مليار دولار، تظل ركيزة أساسية لدعم الاحتياطي، إلى جانب توسع الصادرات وارتفاع الاستثمارات المباشرة.

وأكد أن المشروعات القومية الكبرى مثل علم الروم ورأس الحكمة لا تُسهم فقط في تعزيز الاحتياطي النقدي، بل في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط قطاعات المقاولات والبنية التحتية والسياحة، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والميزان التجاري.

وأكد عبد الوهاب، على أن استمرار الدولة في توقيع صفقات استراتيجية كبرى مع شركاء إقليميين يمثل رسالة طمأنة للأسواق العالمية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نتائج ملموسة لهذه الاستثمارات على أرض الواقع في صورة تحسن في المؤشرات الكلية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

النقد زيادة الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

ضبط 15 مخالفة تموينية وصحية في حملة مكبرة على المخابز بمدينة كفرالزيات

رئيس مياه القناة يتفقد انتظام سير العمل بالمحطات وشبكات صرف الأمطار

رئيس مياه القناة يتفقد انتظام سير العمل بالمحطات وشبكات صرف الأمطار

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا اقتصاديًا صينيًا

رئيس اقتصادية قناة السويس: الشراكة المصرية–الصينية تفتح فرصًا واسعة للاستثمار

بالصور

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة للإدلاء بأصواتهن

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن

انتخابات مجلس النواب.. الناخبون ينتظرون انتهاء الاستراحة واستئناف التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد