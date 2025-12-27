قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد.. البدوي وسري الدين وحسان أبرز المرشحين حتى الآن

حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصي

السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد

هاني سري الدين يعلن ترشحه رسميا لرئاسة حزب الوفد

ياسر حسان يكشف لـ صدى البلد أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد
 

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان عدد من القيادات الوفدية الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

في البداية أعلن الدكتور السيد البدوي الترشح لرئاسة حزب الوفد، قائلا: "ستكون هذه خطوة حاسمة ومشرقة في تاريخ بيت الأمة الوفدي".

وأضاف البدوي في بيان له: "على مدى الفترة الماضية، استقبلت العديد من المكالمات والرسائل من زملائنا في الوفد، ومن قيادات الشباب وقطاع المرأة، ومن أبناء الوفد في كل المحافظات، جميعهم يطالبون بـتحديد موعد للقاء كبير العائلة الوفدية الدكتور السيد البدوي لمطالبته الترشح لرئاسة الوفد".

وتابع: "والحقيقة أن هذه الدعوة لم تكن غريبة عني، فهي كانت تتملكني أيضًا كواحد من أبناء الوفد الذين يؤمنون بقوة القيادة وروح الانتماء".

أعلن الدكتور هاني سري الدين ، القيادي الوفدي ترشحه رسميا  لرئاسة حزب الوفد، تحت التزام معلن وواضح بتصحيح الأوضاع وإعادة بناء الحزب، وتفعيل دوره في الحياة السياسية.

وقال سري الدين في بيان له : إيماناً بقيم عظيمة ضحى في سبيلها زُعماء وساسة عظام، وإرتكازاُ على آمال وطموحات أجيال متعددة من المصريين رأت في الوفد ضميراُ للأمة وطريقا للاصلاح، ونزولا على رغبة قطاعات عريضة من الوفديين الحريصين على إعادة البناء والتطوير، واستجابة لدعوات حُكماء أجلاء آمنوا بمبادئ الليبرالية المصرية، وضرورة الحفاظ على قيم التعددية والدولة المدنية الحديثة، وسعياً لانقاذ أعظم الأحزاب المصرية، الوفد المصري، واصلاح شئونه واستعادة دوره في الحياة السياسية، وإسترداد مكانته وإحياء ريادته مرة أخرى، قررت الترشح لرئاسة الحزب في الانتخابات القادمة".

وتابع القيادي الوفدي : فلا يخفى على أحد أن حزب الوفد العريق، شهد خلال السنوات الأخيرة على غير رغبة من جموع أبنائه، تراجعا كبيراً في أداءه، انعكس على خطابه العام، وأثر في دوره السياسي، وصار في حاجة لعملية انقاذ حقيقية ترفع اسم الوفد ومصالح الوطن فوق كل اعتبار، وتصلح مؤسساته وهيئاته في عملية بناء جديدة انطلاقا من ثوابته.

وأضاف : من هُنا فكرت بعمق، ودرست بتأن، وتشاورت مع جموع الوفديين، بشأن تحمل المسئولية في رئاسة الوفد، سعيا لإعادة البناء الذي يستلزم توحيد الوفديين لا تفرقتهم، فالوفد يحتاج جهود أبناءه كافة دون إقصاء أو استبعاد لأحد.

واستطرد : كان الوفد عند تأسيسه صوتا حقيقيا للأمة المصرية في مواجهة الاحتلال، والاستبداد، وظل على مدى عقود طويلة حصنا للحريات، وبيتا للوحدة الوطنية، ومنبرا للعدالة الإجتماعية. وبعد عودته مرة أخرى للحياة السياسية لعب الوفد دورا عظيما في تبني قضايا التنمية والشفافية وكشف الفساد، وإعلاء حقوق الإنسان، وتأكيد العدالة الإجتماعية، واحترام القانون.

وقال : لقد كُنت دائما أردد أن اسم الوفد يستحق احتشادا وتضحية وجهدا من المؤمنين بتراث القيم الليبرالية الأصيلة، سعيا ً إلى تحقيق غاية الحزب في المشاركة السياسية الحقيقية وترسيخ البناء الديمقراطي وتأكيد مبادئ المواطنة، وحرية التعبير، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.

وأوضح من هُنا أتشرف بالمُضي قُدما على طريق الإصلاح استنادا إلى ثوابت الوفد العظيمة التي ترسم مُستقبلا مُشرقا مُضيئا ليس لحزب الوفد فقط، وإنما لمصر كلها.

وكشفت مصادر داخل حزب الوفد عن موعد تقدم الدكتور هاني سري الدين القيادي الوفدي عن موعد تقديم أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" عن أن الدكتور هاني سري الدين القيادي الوفدي سيتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد يوم السبت القادم.

وكشف الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد عن أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكد حسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ابن لحزب الوفد منذ أكثر من 23 عاما ، ويمثل جيل الوسط والشباب ، ولذلك قررت ترشحي لرئاسة الحزب.

وأشار أمين الصندوق في حزب الوفد إلى أن لديه تجربة انتقالية يريد أن ينقلها لجيل آخر، باعتباره شابا يريد أن يستكمل المسيرة ، مؤكدا أنه على دراية كاملة بحزب الوفد وتاريخه.

وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

ونص القرار على أن لجنة الانتخابات بالحزب تبدأ في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الوفد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

كما حدد القرار يومي السبت والأحد، 10 و11 يناير 2026، لتلقي الطعون والتظلمات، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحًا. 

القيادات الوفدية انتخابات رئاسة حزب الوفد الدكتور السيد البدوي كبير العائلة الوفدية الدكتور هاني سري الدين

