نائب : زيارة كامل الوزير لعُمان تعكس توجه مصر للشراكات الصناعية والاستثمارية

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للعاصمة العمانية مسقط، تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وسلطنة عمان، بما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن اللقاءات التي أجراها الوزير مع كل من رئيس جهاز الاستثمار العماني ورئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، تؤكد اهتمام مصر بتوسيع فرص الاستثمار الصناعي المشترك، وإقامة مناطق صناعية متكاملة، وربط الموانئ بين البلدين لتسهيل حركة التجارة والصادرات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن استعراض وزير الصناعة والنقل للمناطق الصناعية المصرية البالغ عددها 155 منطقة وفرص إقامة صناعات متكاملة على غرار تجربة منطقة تيدا الصينية، يعكس حرص مصر على جذب المستثمرين العمانيين لزيادة تواجدهم الصناعي في مصر، وخاصة في الصناعات الواعدة والمستهدفة الـ28، بما فيها الصناعات الدوائية، التحلية، الغذاء، والنسيج، لتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق.

وأضاف نائب الاسكندريه. أن زيارة وزير الصناعة والنقل تأتي في وقت يشهد تعزيز التعاون البحري وربط ميناء صحار بميناء السخنة، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في عمان بمجالات البناء والإنشاءات، وهو ما يعكس التوجه نحو شراكات استراتيجية طويلة المدى بين البلدين.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه أن، هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في تنفيذ رؤية مصر لزيادة الاستثمارات الصناعية الأجنبية المباشرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي لمصر، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يحقق النمو الصناعي المستدام ويخدم مصالح الشعبين المصري والعماني.