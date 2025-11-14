تعليق ناري من عمرو أديب على أحداث السودان

علق الإعلامي عمرو أديب، على آخر تطورات الأحداث في دولة السودان والحرب الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع، مشيرا إلى أن ما يحدث أمرا في غاية الأهمية ويجب الإنتباه له جيدا.

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"وارد جدا أن يكون هناك خطر على مصر من السودان، وما يحدث في السودان خطر للغاية، وانت قاعد في حلقة نار ويجب أن تكون واعي وصاحي ومنتبه".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"يجب أن تكون صاحي وجيشك على كل الحدود، وكل اللي حواليك الناس مش عارفة تروح فين، ولازم تعرف أن غزة والسودان وليبيا وكل الحدود يجب أن ننتبه لها".